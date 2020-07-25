Символ возрождения: как РУСДРАМ ставил "Тартюфа"

О том, как ставился "Тартюф" в РУСДРАМе, какова сценическая жизнь спектакля и как менялась постановка, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На юбилей "Тартюфа" в фойе РУСДРАМа зрители стали собираться еще за полчаса до начала комедии. Общались, обсуждали конец рабочей недели и обменивались мнениями.

- Сегодня так шумно, а сколько народу! – с нескрываемым удивлением заметила одна из зрительниц.

- Просто сегодня собрались все желающие правильно и особенно приятно завершить конец рабочей недели, – ответила ей подруга.

После второго звонка зрители постепенно стали менять дислокацию из фойе в зал. На входе сотрудники РУСДРАМа вежливо приветствовали их и помогали найти свои места согласно купленному билету.

И, наконец, третий звонок. Спектакль начинается.

Абхазский долгожитель

Спектакль "Тартюф" Русского драматического театра имени Искандера можно относить к театральным долгожителям. Он имеет 20-летнюю сценическую жизнь. Спектакль по пьесе Мольера "Тартюф, или Обманщик", в котором обнажаются человеческие пороки - лицемерие, жажда наживы, подлость, глупость, эгоизм и робость - и сегодня актуален.

"Тартюф" впервые был поставлен в Русском театре драмы имени Искандера абхазским режиссером Мерабом Читанава. Тогда спектакль был знаковым для РУСДРАМа. Он стал символом послевоенного возрождения театра.

"Тема лицемерия, лжи, двуличия, игра на человеческих слабостях – все это актуально по сей день. Спектакль, который был поставлен 20 лет назад был дипломным спектаклем первого набора театральной студии при нашем театре. В нем раскрылся талант целого поколения актеров, многие из которых составляют костяк труппы нашего театра. Этим спектаклем мы очень дорожим. Последняя режиссерская работа Мераба Читанава", - отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Спектакль "Тартюф", который идет уже 16 лет в Русском театре © Фото : Ольга Захарова

Репетиция спектакля - Тартюф © Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиция спектакля - Тартюф © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Фото : Ольга Захарова Спектакль "Тартюф", который идет уже 16 лет в Русском театре

По его словам, спектакль пользуется большим зрительским успехом, и чтобы сохранить некую историческую преемственность, в театре до сих пор держат "Тартюфа" в репертуаре.

Для заслуженного артиста Абхазии Джамбула Жордания "Тартюф" стал дипломной работой. В этом спектакле ему досталась роль Оргона. К постановке готовились день и ночь.

"С утра до ночи находились в театре, поскольку мы сразу стали труппой театра. Мастер по актерскому мастерству был Мераб Читанава. В 2000 был поставлен полноценный спектакль, который вошел в наш репертуар. Он стал нашим главным спектаклем", - вспоминает Жордания.

"Тартюф" не сразу стал таким, каким его сегодня знают зрители. Как признается Жордания, смыслом постановка наполнилась лишь с возрастом.

"Тогда мы больше делали по интуиции, по актерской природе. Сейчас мы делаем это более осознанно. Спектакль стал гораздо более зрелым. Сценодвижение было очень хорошо поставлено. Мы стараемся удержать тот ритм, который был задан тогда. Сейчас играют девять актеров. Обновились костюмы, сделали их намного стилизованными и ближе к эпохе", - поясняет актер.

© Sputnik Томас Тхайцук Спектакль Тартюф

К 20-летию "Тартюфа" в театре Искандера внесли изменения в сценографию, поработали над светом и звуком.

Зрители не спешили уходить из театра даже тогда, как стихли финальные аплодисменты.

"Я два года ждала этот спектакль. Пьеса актуальна на все времена, так как на зрительский суд выносятся пороки. Смотришь спектакль и понимаешь, что люди не изменились за столько лет, они остались такими же. Что-то меняется, конечно, но пороки остаются. Мне безумно понравился финал, когда опустили сверху на персонажей клетку, над которой стоял Тартюф и руководил ими. Мы наглядно увидели в этой сцене, как люди попадают под влияние таких людей, как Тартюф, как они могут быть обманутыми теми, кто умело втирается в доверие", - призналась зрительница из Сухума Мэри.