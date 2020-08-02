Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина

В России после карантина открылись кинотеатры. С 1 августа въехать в Россию могут без ограничений и жители Абхазии.

С первого августа официально в России открываются кинотеатры. И для прокатчиков, и для сетей это день надежды на лучшее завтра после нескольких глубоко убыточных месяцев. Поэтому к первому уик-энду подобрались довольно разнообразные премьеры, а также повторы докарантинных картин, пишет корреспондент РИА Новости Егор Беликов.

"Русалка в Париже"

Внезапно, но самый зрительский фильм на старте проката — французский. Кроме того, "Русалка в Париже" еще и неожиданно хороша, учитывая, что ранее она не засветилась ни на одном фестивале, не стала международным хитом — вообще ничто не предвещало.

Нарочито декоративное и очень музыкальное фэнтези отчетливо напоминает оскаровскую "Форму воды": певец Гаспар спасает от неминуемой гибели обворожительную русалку Лулу. Успевает влюбиться в нее, не зная, что знакомство с этой коварной красавицей убивает не только загипнотизированных матросов, но и случайных парижан.

Но здесь нет такого четкого политического месседжа, вместо него — грамотная стилизация под "Амели" и кропотливо воссозданная атмосфера парижских кафешантанов. Во всяком случае, это кино наверняка покажется стильным нефранцузам, то есть эдаким кинозрителям-туристам. Ничего напряжного в этом фильме нет: как раз то, что нужно для тех, кто уже отвык за последние месяцы ходить в кинотеатры и сейчас осторожно будет приучать себя к широкому экрану.

Но в то же время это неглупая картина о постепенном уходе в небытие вещественного мира прошлого. Невозможно забыть, что понемногу исчезают все эти стилизованные кабаре: из обновляющегося Парижа испаряется магия прошлых веков, и скоро в столице Франции не останется ни одного романтически настроенного Гаспара, способного спасти русалку, выброшенную на берег Сены.

"Фея"

Крупнейшая российская премьера 1 августа — не такая уж премьера. "Фея", крупномасштабная искусствоведческая драма Анны Меликян ("Про любовь", "Русалка") уже вышла во время карантина — сразу онлайн и эксклюзивно — на "Кинопоиске", но теперь стартует повторно на широком экране.

"Фею" действительно стоит пересмотреть в кино. Да, это фильм во многом перегруженный, передраматизированный, часто слишком пафосный. Но, к примеру, Константин Хабенский играет здесь одного из самых любопытных персонажей в его карьере: стареющего и неоправданно успешного конформиста, который пытается найти причины доживать свой век и заодно наладить отношения с дочерью.

Кроме того, в "Фее" много визуальных отсылок к Тарковскому, устных размышлений об Андрее Рублеве, а еще — неожиданные сюжетные линии о видеоиграх, неонацистах и перерождении души. В общем, хотя бы минимально разобраться в этом хитросплетении — уже вполне себе зрительское достижение.

"О бесконечности"

Помимо "Феи", по так называемой перевернутой модели проката выходит один из призеров Венецианского фестиваля — 2019, картина "О бесконечности", которая принесла шведу Рою Андерссону "Серебряного льва" за лучшую режиссуру.

В онлайн-кинотеатрах фильм показали еще в мае, но все же такое кино из уважения к автору стоит смотреть на самом большом экране из возможных.

Андерссон, наверное, наиболее доступный из сугубо фестивальных режиссеров. Он не отгораживается от зрителя сложной формой, можно даже сравнить его фильмы с такими скетч-шоу, разве что, в отличие от каких-нибудь "Шести кадров", шведский грустный гений вовсе не собирается никого смешить.

В его крохотных зарисовках о тщете сущего, которых в одном полном метре несколько десятков, часто нет ни сюжета, ни реплик, все вместе они вовсе не складываются в одну большую историю. Для этого постановщика важнее зафиксировать в разнообразных ситуациях, как человеческая жизнь во всех ее проявлениях дала трещину.

Грустный Гитлер сидит в бункере и слушает, как над ним взрываются бомбы. У женщины сломался каблук. Священник потерял веру в Бога. Все это — в холодных грязноватых тонах и с отсылками к классике живописи (например, к "Полету над городом" Марка Шагала).

Больше кино Андерссона не похоже ни на чье другое, разве что на другие картины самого Роя, что, в свою очередь, и хорошо и плохо. Хорошо — потому что это очевидный уникум. Плохо — потому что фильм "О бесконечности" по большей части выглядит бонусным материалом к предыдущему андерссоновскому шедевру "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии", который в той же Венеции получил главную награду — "Золотого льва". Впрочем, грех жаловаться на дополнительные сцены к гениальному фильму.

"Хэппи-энд"

Эта российская посткарантинная премьера не такая представительная, как "Фея", — здесь нет Константина Хабенского или Меликян за штурвалом.

Но все же у этой картины обнаруживается несомненное достоинство в данный конкретный момент времени — она помогает на время забыть о закрытых для отпускников госграницах благодаря тому, что снята на живописном морском берегу.

Старик просыпается на чужбине, в Таиланде, причем без конкретных воспоминаний о том, как же он туда попал. Как водится, после подобной завязки он обнаруживает себя человеком неглупым и оборотистым, быстро обзаводится друзьями (одного из них играет прекрасный артист Владимир Мишуков), вовсе не зная никаких иностранных языков, и впоследствии вновь возвращает себе память о прошлом.

В этой картине все примерно предсказуемо, но предсказуемость эта приятная. Посмотреть "Хэппи-энд" — все равно что вернуться в любимый и знакомый вплоть до каждой набережной кафешки курортный городок.

И еще три фильма:

"#яздесь" — картина с названием-хештегом оказывается предельно банальной душеспасительной мелодрамой о пожилом французском поваре, который влюбился в кореянку после переписки в инстаграме и неожиданно приехал к ней знакомиться лично. Не такого кино мы мучительно ждали все эти месяцы.

"Лесси. Возвращение домой" — другой чересчур понятный фильм, слезливая драма об умильной колли, которая слишком любила своих хозяев. Фильм полностью идентичен любой другой картине о Лесси.

"Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше" — удивительный док о кино. Это детектив об одном из первых режиссеров в истории, снявшей больше фильмов, чем сами братья Люмьер, — француженке, заслуги которой замалчивались, а пленки с ее работами растерялись и пришли в негодность. К сожалению, прокат у этого фильма крохотный, буквально пара показов и только в Москве, но это неожиданно лучшая посткарантинная премьера из всех возможных.