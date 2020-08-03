19:02 03 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.16
  • EUR87.23
Поиск

Без единой репетиции: ансамбль "Кавказ" даст первый концерт после карантина

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200803/1030674490/Bez-edinoy-repetitsii-ansambl-Kavkaz-provedet-pervyy-kontsert-posle-karantina.html

С 7 по 18 августа пройдет гастрольный тур Государственного ансамбля "Кавказ" по всем районам Абхазии.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Сольный концерт Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" состоится в филармонии в Сухуме 4 августа, об этом Sputnik рассказал руководитель ансамбля Арвелод Тарба.

Тарба отметил, что концерт приурочен к дате первой репетиции, которая прошла 4 августа 1994 года.

По его словам, из-за пандемии коронавируса ансамбль не провел ни одного концерта и ни одной репетиции за время действий карантинных мер.

"С 7 по 18 августа начнется гастрольный тур по всем районам Абхазии. Первый концерт 7 августа пройдет в Гале, второй - 11 августа в Ткуарчале, третий - 13 августа в Очамчыре и 18 августа пройдет финальный концерт в Гудауте", - поделился Тарба и отметил, что вход бесплатный.

Из-за пандемии коронавируса были отменены гастрольные туры ансамбля "Кавказ", которые должны были пройти за пределами Абхазии.

В августе 1994 года Народным артистом СССР, Абхазии и Южной Осетии Кандидом Тарба был создан Государственный ансамбль народного танца "Кавказ".

Ансамбль "Кавказ" создавался в память о погибших в дни Отечественной войны народа Абхазии добровольцах с Северного Кавказа и Юга России. В нем танцевали ведущие артисты Абхазии и Северного Кавказа.

Читайте также:

 

 

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Огонь до небес: невероятные кадры природных пожаров в Калифорнии
Маскировка под местность: снайперы ЮВО в горах Абхазии и Южной Осетии
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться