Без единой репетиции: ансамбль "Кавказ" даст первый концерт после карантина

С 7 по 18 августа пройдет гастрольный тур Государственного ансамбля "Кавказ" по всем районам Абхазии.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. Сольный концерт Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" состоится в филармонии в Сухуме 4 августа, об этом Sputnik рассказал руководитель ансамбля Арвелод Тарба.

Тарба отметил, что концерт приурочен к дате первой репетиции, которая прошла 4 августа 1994 года.

По его словам, из-за пандемии коронавируса ансамбль не провел ни одного концерта и ни одной репетиции за время действий карантинных мер.

"С 7 по 18 августа начнется гастрольный тур по всем районам Абхазии. Первый концерт 7 августа пройдет в Гале, второй - 11 августа в Ткуарчале, третий - 13 августа в Очамчыре и 18 августа пройдет финальный концерт в Гудауте", - поделился Тарба и отметил, что вход бесплатный.

Из-за пандемии коронавируса были отменены гастрольные туры ансамбля "Кавказ", которые должны были пройти за пределами Абхазии.

В августе 1994 года Народным артистом СССР, Абхазии и Южной Осетии Кандидом Тарба был создан Государственный ансамбль народного танца "Кавказ".

Ансамбль "Кавказ" создавался в память о погибших в дни Отечественной войны народа Абхазии добровольцах с Северного Кавказа и Юга России. В нем танцевали ведущие артисты Абхазии и Северного Кавказа.

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