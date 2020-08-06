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Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" закрылась в ЦВЗ

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200806/1030698373/Vystavka-Sukhum-Prazdnik-kotoryy-vsegda-s-toboy-zakrylas-v-TsVZ.html

Экспозиция "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", на которой были представлены более 40 работ абхазских художников, была открыта 3 июля ко Дню города Сухум.

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", открывшаяся ко Дню Сухума 3 июля, завершила работу в Центральном выставочном зале в четверг 6 августа.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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"Подводя итоги, хочу отметить, что за время проведения выставки ее посетило около двух с половиной тысяч человек. Также информационное агентство Sputnik дало нам возможность организовать видео экскурсию, которую могли посмотреть люди по всей Абхазии и за ее пределами", - сказала куратор выставки Эльвира Арсалия.

Также она отметила, что Министерство просвещения и языковой политики выступило с инициативой о том, чтобы выставку посещали организованные группы детей.

"За время проведения выставки здесь прошло две лекции, посвященные истории Сухума, архитектурных памятников", - подчеркнула Арсалия.

На закрытие выставки пришли ученики Сухумского художественного училища, детского дома творчества "Айнар", из школ и интернатов республики. Эльвира Арсалия ознакомила их с экспонатами выставки, рассказала об их авторах и о деталях, связанных с той или иной работой.

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, обращаясь к молодым художникам, сказал, что их вовлечение в творчество очень важно для развития абхазской культуры, и пожелал им успехов. Также министр поблагодарил организаторов выставки.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Закрытие выставки - Сухум, праздник который всегда с тобой

Одна из участниц выставки - Екатерина Гуськова, она рисует с четырех лет, своим опытом девушка делится с начинающими художниками.

"В художественную школу меня привели с моей старшей сестрой, мы с бабушкой гуляли вокруг, а учительница спросила, почему она не отдает в школу младшую. С тех пор я не выпускаю из рук карандаш, мне уже 30 лет", - подчеркнула Гуськова.

Мероприятие завершилось диалогом участников выставки с юными художники, которые интересовались особенностями их мастерства.

Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" организована по инициативе Союза художников Абхазии и состояла из 49 работ абхазских художников второй половины XX века и современных авторов. Среди авторов работ художники - Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба.

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