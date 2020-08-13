Бродский, Шинкуба и Лорка: какие премьеры готовит РУСДРАМ

Генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба рассказал о том, над какими спектаклями работали актеры театра в последнее время и какие премьеры смогут увидеть зрители во втором полугодии 2020-го.

Гендиректор РУСДРАМа анонсировал сразу несколько премьер, работа над которыми идет в театре и постановки которых состоятся уже совсем скоро.

Sputnik

Новые проекты

Открывая пресс-конференцию, генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что пандемия внесла свои коррективы в годовой план театра - часть проектов реализовать не удалось.

"Что-то может быть перенесено на следующий год, что-то не получится. Но при этом появились новые интересные проекты. Вообще, пандемия, ситуация с карантином, которую мы все пережили, не только наш театр, но и вся страна, при всех минусах, сложностях и потерях, которые мы понесли, научила нас многому. Она нас научила тому, что можно переосмысливать свою деятельность, искать новые творческие пути и идти по ним, можно более активно работать в информационном пространстве", - подчеркнул он.

За два месяца в театре реализовали девять крупных онлайн-проектов, кроме того, подготовили три видеоверсии спектаклей в формате HD со стереозвуком.

"Спектакли несколько дней назад были презентованы в российском онлайн-кинотеатре "Okko". После того, как мы отправили им запись "Хаджи-Мурата", они попросили еще несколько записей наших спектаклей. Сейчас на этом ресурсе размещены записи "Хаджи-Мурата", "Широколобого" и "Электры", эти спектакли смотрят тысячи людей по всему миру", - сказал Хинтба.

Размещение спектаклей в популярном онлайн-сервисе позволяет рекламировать как сам театр, так и всю Абхазию, заметил он.

"Более того, через некоторое время эти спектакли перейдут в платную подписку, и, может быть, театр будет на этом зарабатывать", - подчеркнул гендиректор РУСДРАМа.

Достойный сезон

Ираклий Хинтба отметил, что нынешний театральный сезон начался в начале ноября 2019 года и завершится в октябре нынешнего года. Несмотря на пандемию и связанные с ней трудности, удалось сделать сезон достойным, говорит он.

"Мы выпустили премьеру "Электра", затем была премьера спектакля "Королевский новый год", затем "Оскар", "Приключения Буратино", тоже популярный спектакль, который поставил Джамбул Жордания, "Кровавая свадьба" в постановке Марии Романовой, нашумевший спектакль, зрители выражали много различных эмоций", - сказал Хинтба.

Еще одна премьера должна состояться 11 сентября, однако дата может измениться. Гендиректор РУСДРАМа пояснил, что речь идет о вечере поэзии Федерико Гарсии Лорки, в рамках которого также пройдет показ спектакля "Радость вопреки всему".

Несмотря на пандемию, в театре в этом сезоне уже сыграли 80 репертуарных спектаклей, до конца сезона РУСДРАМ планирует порадовать зрителей еще 20 постановками.

Премьеры в театре

Ираклий Хинтба также рассказал о том, что РУСДРАМ готовит одну грандиозную премьеру, еще несколько состоятся в камерном формате на площадке арт-фойе.

"Финансово в этом сезоне мы можем вытянуть одну премьеру, но очень серьезную и дорогостоящую. Мы должны делать такие прорывные вещи для того, чтобы разнообразить наш репертуар", - сказал он.

В числе премьер, которые готовятся в театре – постановка спектакля "Ниоткуда с любовью" по произведениям Иосифа Бродского, в главной роли Милана Ломия. Спектакль будет выпущен на площадке арт-фойе в начале нового сезона в октябре этого года, режиссер-постановщик Мария Романова, сообщил Хинтба.

В конце октября-начале ноября покажут моноспектакль по роману Баграта Шинкуба "Последний из ушедших".

"В этом году юбилей Владислава Григорьевича Ардзинба, и мы должны до конца года выпустить документальный камерный спектакль, в основе которого стенограмма московской встречи 3 сентября 1992 года, которая любезно была нам предоставлена Русланом Хашиг", - поделился он.

10 декабря этого года на сцене РУСДРАМа планируется показать премьеру рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".

"Это грандиозный и беспрецедентный проект не только для нашего театра, но и вообще для культурной жизни Абхазии. У нас будет абсолютно живой звук на сцене, что касается исполнителей, у нас в театре есть немало поющих актеров", - заметил Ираклий Хинтба.

Следующий сезон, который начнется в конце октября, для РУСДРАМа станет юбилейным - сороковым.

"7 сентября 2021 года состоится юбилейный вечер посвященный сорокалетию нашего театра, режиссером вечера будет Джамбул Жордания", - отметил гендиректор РУСДРАМа.

Кроме того, гендиректор РУСДРАМа рассказал, что из-за коронавируса было отменено множество поездок театра за пределы республики. Однако пока остаются планы на поездку со спектаклем "Кровавая свадьба" на фестиваль, который будет проходить в Ярославле. Его планируют провести в ноябре этого года, если в Ярославле не будет карантина, то РУСДРАМ примет участие в фестивале, сообщил Хинтба.

Также театр включен в программу "Большие гастроли" с несколькими спектаклями, поездки в Россию запланированы в ноябре.