Фестиваль культуры "Стоянка человека" состоится в Абхазии

Организаторы международного фестиваля культуры "Стоянка человека" рассчитывают провести несколько мероприятий в рамках фестиваля и надеются, что эти планы не сорвет коронавирус.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. VI Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера откроется в Абхазии 7 октября, об этом корреспонденту Sputnik рассказала официальный представитель Международного фонда культуры Фазиля Искандера в Абхазии Эльвира Арсалия.

"То, что VI фестиваль Искандера в Абхазии будет – хорошая новость. Он пройдет в начале октября. Сейчас весь мир закрывается, весь мир строит стены, а фестиваль Искандера в этом время наводит мосты. Это, впрочем, было главной миссией фестиваля. Мы очень рады, что даже в такое сложное время у нас получается провести фестиваль, пусть даже не с самой большой программой. Как всегда государство поддерживает фестиваль Искандера. Мы встречались и с министром культуры, и с главой администрации города. Есть уже план, который разработали директор фонда Шазина Агрба и куратор фестиваля Алексей Шервашидзе. Мы очень надеемся, если не будет каких-то потрясений, связанных с коронавирусом, то в рамках указанных сроков фестиваль состоится", – подчеркнула Арсалия.

По традиции последних лет 7 октября фестиваль откроется в Русском театре драмы имени Искандера фильмом осетинского режиссера Аслана Галазова. Он к 90-летию классика снял картину "Детство Чика". Съемки проходили в Абхазии.

По словам Эльвиры Арсалия, фильм стал "очень искандеровским, многонациональным, многокультурным", в картине "большой интересный культурный пласт".

"Мы очень рады, что фильм, который поддержан Министерством культуры России, в рамках юбилея писателя будет показан в Русском театре драмы в Сухуме. Это будет предпремьерный показ фильма. После показа фильма будет общение режиссера со зрителями", – отметила официальный представитель Международного фонда культуры Фазиля Искандера в Абхазии.

Во второй день совместно с администрацией города организаторы фестиваля проведут круглый стол. В третий, завершающий день, по традиции в Сухумском доме юношества состоится конкурс "Грушевой компот".

"Масштабы фестиваля, конечно, вначале были совершенно другие. Но мы понимаем, что сейчас мы живем в то время, когда пересматривается все культурное взаимодействие. Все это очень сложно. Но мы рады, что сам фестиваль состоится", – сказала Эльвира Арсалия.

Арсалия добавила, что одна из самых главных задач фестиваля наряду с популяризацией творчества Искандера - всегда делать что-то новое в рамках проекта.

"Мы, организаторы, потом всегда с удовольствием следим за тем, как эти творческие плоды имеют дальнейшую жизнь. Допустим, "Широколобый" Искандера Сакаева собирает прекрасную публику в РУСДРАМе, в Абхазском драмтеатре Мадина Аргун поставила "Кролики и удавы", который имеет гастрольную жизнь. Фильм трилогия Ибрагима Чкадуа, который мы показали на прошлом фестивале, затем был представлен на Северном Кавказе. Литературная карта всегда в постоянной разработке", – добавила она.

Первый международный фестиваль культуры "Стоянка человека" прошел в Сухуме в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба в 2015 году.

Фестиваль открылся показом художественного фильма "Расстанемся пока хорошие" Владимира Мотыля по мотивам рассказа писателя "Дудка старого Хасана".

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.