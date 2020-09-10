Манифест театра: в РУСДРАМе рассказали о премьере спектакля "Радость вопреки всему"

В Русском театре драмы состоялась пресс-конференция, посвященная шестой в этом сезоне премьере РУСДРАМа - "Радость вопреки всему".

О том, как актеры и режиссер ставили спектакль, чем важна постановка стала для театра, какие новые грани для них открылись, читайте в материале Sputnik

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция, посвященная очередной премьере в Русском театре драмы имени Искандера, проходила не в фойе театра, как это было обычно, а в зрительном зале. Вместо стульев актеры выбрали сцену, где они уселись в ряд.

Вопреки всему

"Это год, который для всех стал особенно непростым. Тем не менее, мне кажется, он не помешал творческому развитию нашего театра. Я бы сказал, мы выросли очень сильно в творческом отношении, в художественном отношении, в организационном отношении, в постановочном плане. Для нас это очень хороший год. Мы не жалуемся, просто мы, адаптируясь к тем реалиям, с которыми столкнулись, постарались извлечь из этого максимальную пользу для театра", - начал пресс-конференцию гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Новый спектакль Хинтба назвал "манифестом и голосом Русского театра драмы". Через Лорку, его стихи, мироощущение актеры рассказывают зрителю о себе.

"Театр, который строил Лорка, Ла Баррака, был очень популярен в Испании. Это театр, который был основан на любви людей друг другу, на сплоченности, на энтузиазме, на невероятном творческом горении каждого, кто участвует в этом деле. Это тот театр, который в любых ситуациях достигал цели, выживал, потому что когда люди искренне чем-то занимаются, когда они объединены творчеством, они могут многое. Мне кажется, вот таким образом в этом спектакле мы многое говорим о себе", - подчеркнул Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук В Русском театре драмы состоялась пресс-конференция, посвященная шестой в этом сезоне премьере РУСДРАМа - "Радость вопреки всему.

"Радость вопреки всему" в Русском театре драмы сочиняли коллективно. Актеры приносили этюды, а режиссер Мария Романова работала над ними.

Гендиректор РУСДРАМа заметил, что "Радость вопреки всему" - это не поэтический вечер, а абсолютно полноценный спектакль "с прекрасными актерским работами, с очень сложными ролями для молодых актеров".

"Потому что здесь надо выйти и за две-три минуты сделать то, что ты в рамках другого спектакля делаешь в течение часа. Здесь надо сразу выстреливать. Вы увидите совершенно новую форму для Абхазии", - заверил Хинтба.

Возвращение к истокам

Российский режиссер Мария Романова призналась, что для нее огромное счастье работать с молодой труппой РУСДРАМа, который, по ее мнению, перекликается по духу с Ла Баррака Лорки.

"Это отчасти внутреннее нравственно-духовное дело: быть предельно честными к тому призванию, которым мы занимаемся, к творчеству, к искусству, к театру в самом прекрасном его проявлении. Где-то задор, где-то хулиганство. Вообще эта работа о творце, о художнике. Этот поэзия, и размышления о музыке, о танце, в целом об искусстве", - отметила она.

Как призналась Романова, "Радость вопреки всему" для нее - возвращение к важным истокам творчества и напоминание о беззаботном студенчестве.

"И конечно - огромная любовь и счастье работать с этими молодыми и талантливыми артистами. Поэзия и личность Лорки они очень перекликаются с природой чувств людей, живущих в этой прекрасной стране", - добавила она.

Актриса Милана Ломия призналась, что не может конкретно сказать, какую роль она исполняет в спектакле.

"Не могу выделить и сказать, что играю конкретную роль. Их несколько и все они связаны с самим Лоркой. Спектакль о любви к театру и о той боли, которая связана с театром", - отметила она.

Для актера Кирилла Шишкина "Радость вопреки всему", как и для режиссера, это напоминание о студенчестве и возможность "похулиганить". Актер заверил, что в любом случае зрителю будет интересно.

Гендиректор Ираклий Хинтба добавил, что "Радость вопреки всему" - девиз Русского театра драмы в 2020 году.

Премьерный показ спектакля состоится 11 сентября.