София Аслояни: мечтаю благодаря "Ты супер!" стать джазовой певицей

Чтобы попасть на конкурс, София из Абхазии отправляла заявку несколько раз и теперь намерена выложиться на сцене на все 100%.

20 сентября на телеканале НТВ стартует четвертый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного при поддержке Международного агентства и радио Sputnik. Абхазию на проекте представляет 16-летняя София Аслояни из города Очамчыра.

Корреспондент Sputnik Данара Курманова пообщалась с Софией в перерыве между репетициями и узнала, как она готовится к первому выступлению.

С первого раза пройти на "Ты супер!" не удалось

Когда Софии было четыре, ее родители развелись. И теперь она живет и учится в школе-интернате, а выходные проводит с мамой, братом и бабушкой.

"Однажды у нас в школе устроили прослушивание, - вспоминает София. – Я даже не знала, что это будет за конкурс, но пошла и выступила. Однако тогда меня не взяли. Позже я узнала, что из себя представляет "Ты супер!", посмотрела выступления детей на проекте – и мне так захотелось участвовать! Поэтому я подала заявку снова – и в этот раз прошла".

Из всех музыкальных направлений Софии особенно нравится джаз. "Я мечтаю стать джазовой певицей, и, может, благодаря конкурсу у меня это получится, - рассуждает она. – Сейчас я ни капли не волнуюсь, пока репетирую. Но думаю, незадолго до выхода на сцену волнение придет – и какое!"

Музыкой начала заниматься случайно

До 13 лет София даже не задумывалась о карьере певицы. "Я всегда любила петь, но знаете же, как это бывает в детстве – сидишь дома, концерты устраиваешь. Все это несерьезно. А потом я пошла в школу, и должен был быть концерт, но одна девочка не смогла выйти спеть. Я, как в кино, ее заменила, выступила – и учительница музыки сказала, что у меня есть способности", - вспоминает София.

Сейчас девушка активно учится вокалу и выступает на всех городских праздниках.

"Я очень люблю родную Абхазию, даже учиться хочу в дальнейшем здесь, - говорит она. – Еще у меня есть мечта проявить себя в роли дизайнера – я рисую с малых лет. Возможно, получится совмещать обе профессии".

По словам Софии, ей нравится жить в интернате, потому что у нее хорошие отношения со всеми учениками и преподавателями.

"Больше всего люблю классного руководителя и завуча, - говорит девушка. – Но по дому, конечно, скучаю. У нас с братом разница в один год и один день – мы с ним не разлей вода. Когда-то вместе ходили на танцы, сейчас слушаем одну и ту же музыку. Он больше всех обрадовался, что я прошла на "Ты супер!". Но он же больше всех расстроился – я же уехала. Друзья меня тоже поддерживают и, конечно же, мама. Так что я постараюсь их всех не подвести".

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. В новом сезоне участвуют 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов из 9 стран.