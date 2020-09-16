Четвертый сезон "Ты – супер!" стартует назло коронавирусу

20 сентября на телеканале НТВ при поддержке Международного агентства и радио Sputnik в эфир выйдет новый сезон вокального конкурса, организованного специально для талантливых детей со сложной семейной ситуацией.

В этом году в конкурсе участвует 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

Sputnik, Лев Рыжков

Новые лица и старые знакомые

Хотя до официального старта остались считанные дни, работа уже кипит. 16 сентября в прямом эфире прошла презентация нового сезона.

Участников и зрителей шоу "Ты – супер!" приветствовала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Я очень рада, что у нас есть возможность по всему бывшему СССР отыскивать ребят, которые талантливы, но которых судьба обделила семьей, - сказала она. - Мы по-настоящему счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь. Надеюсь, что вы будете по-другому смотреть на свою жизнь после того, как поучаствуете в этом проекте".

"Для меня "Ты – супер!" - самый важный проект в жизни, - признался генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. – Наш проект - это одна большая семья. Благодаря работе созданного при проекте благотворительного фонда талантливым детям выплачивается 45 стипендий на 8,5 миллионов рублей. До наступления совершеннолетия мы максимально поддерживаем наших участников".

У победительниц предыдущих сезонов Валерии Адлейба и Дианы Анкудиновой исполнилась мечта. А в конце прошлого сезона произошло настоящее чудо. Благодаря бизнесмену и меценату Михаилу Гуцериеву квартиры в российской столице получили все 12 финалистов.

Кроме того, как отметил Тимур Вайнштейн, многие талантливые дети обрели новые семьи. А закончившие школу участники проекта смогли продолжить свое профессиональное развитие, обучаясь в профильных училищах и престижных вузах.

"В этом сезоне мы хотим показать, как дети растут, - сказал представитель НТВ. – Поэтому в каждой отборочной программе будет выступать один из наших выпускников, участников прошлых сезонов, которые продолжают свой профессиональный путь. До выхода в свет первого сезона "Ты - супер!" было не принято, чтобы проекты социальной направленности шли в прайм-тайм в виде шоу. Но мы сразу поверили, что должно стать не только для РФ, но и всех стран, событием. Сейчас у нас более 600 миллионов просмотров в YouTube и замечательные рейтинги".

Путь через границы

Поиском талантливых детей в странах бывшего СССР традиционно занимается агентство Sputnik. В этом году карантинные ограничения усложнили эту задачу.

"В том, что касается поиска, сложностей не было, - рассказал директор МИА "Россия сегодня" по связам с общественностью Петр Лидов-Петровский. - А вот с пересечением границы проблемы возникли. Участница из Эстонии добиралась через Финляндию на пароме. Девочки из Кыргызстана и Азербайджана добирались через Стамбул на самолете. Участница из Грузии добиралась пешком через (границу - ред) Северной Осетии (регион РФ - ред), и из Владикавказа прилетела сюда. Девушке из Белоруссии тоже пришлось пешком пересекать границу".

Сейчас участники проекта живут на подмосковной базе отдыха. В этом сезоне развлекательные мероприятия для них отменены. Но тем больше времени останется для занятий с наставниками.

В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.