Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил

На "Кинотавре" раздали призы: "досталось" в основном фильмам с колоритными и самобытными женскими персонажами (даже если они на втором плане).

Среди лауреатов — резонансное "Пугало", венецианский счастливчик "Китобой", абсурдистский фарс "Человек из Подольска". О чем эти картины, почему достойны внимания, станут ли они культовыми — в материале корреспондента РИА Новости Анна Нехаевой.

Якутия начинает и выигрывает

Один из самых резонансных фильмов этого фестиваля — якутская мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова. Она получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.

"Потрясающее наитие актеров и режиссера, щедрость таланта, который льется из этих людей, — это и есть то якутское чудо, о котором мы кричим уже три года! Здорово, что после "Кинотавра" можно будет уже не кричать", — поделился с РИА Новости кинокритик Егор Москвитин сразу после церемонии закрытия.

К слову, пару лет назад на ММКФ тоже победило якутское кино — золотого "Святого Георгия" тогда получил фильм "Царь-птица".

Главная героиня "Пугала" — знахарка-отшельница (Валентина Романова-Чыскыырай, это ее дебют в кино). Жители деревни сторонятся ее, но по ночам приходят с просьбой помочь избавиться от болезней. Знахарка знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела.

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Кадр из фильма "Пугало"

Кинокритики абсолютно солидарны с жюри. Вероника Скурихина назвала "Пугало" прекрасным фильмом "с филигранной режиссурой, выдержанным качественным сюжетом от начала и до конца, в котором сохранена аутентичность якутской деревни".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Церемония закрытия фестиваля "Кинотавр"

А Ефим Гугнин считает картину любопытной и классно сделанной. "Хорошо, что у нас, в европейской части России, наконец начали на фестивальном уровне замечать самобытный якутский кинематограф — с его переплетениями этнических сюжетов и чисто жанровых повествовательных конструкций", — рассказал он.

Особенно интересна эта тенденция тем, что, например, на западных фестивалях жанрового кино подобные фильмы далеко не редкость.

Из Венеции в Сочи

Режиссерский дебют Филиппа Юрьева "Китобой" сначала с восторгом приняли на недавнем Венецианском кинофестивале (дали главный приз в параллельной программе Мостры). А теперь у него две награды "Кинотавра": за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов).

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Церемония закрытия фестиваля "Кинотавр"

"В потрясающем "Китобое" аутентичная кинематография, Чукотка, подростковая драма, — отмечает кинокритик Вероника Скурихина. — Картина полна простого понятного юмора. Снято и выдержано это просто невероятно".

Егор Москвитин отмечает, что в "Китобое" восхищает естественное существование актера в кадре и сочетание мифа и документалистики в истории.

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Кадр из фильма "Китобой"

Главный герой драмы, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Потом он узнает, что она живет далеко, в Америке. Это его не пугает: после недолгого общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.

Сам режиссер считает, что центральная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению.

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Кадр из фильма "Китобой"

По словам продюсера картины и наставника Юрьева во ВГИКе, Алексея Учителя, получился не просто экзотический рассказ про Чукотку, а сильная человеческая история, соединяющая в себе необычность и универсальность.

Неоднозначная "Конференция"

Фильм, по мнению Скурихиной, говорит о самом важном, о чем долго молчали. "О трагедии, причем не в "слезовыжимательной" манере. Твердовский проделал огромную работу, с какой не справились бы очень многие" (предыстория картины такова, что от проекта режиссера отказались почти все российские продюсеры, сказав, что этот фильм вообще нельзя снимать).

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День пятый

"Конференция" рассказывает о трагических событиях в Театральном центре на Дубровке, о том, как они воспринимаются 17 лет спустя. В Москву из монастыря приезжает Наталья (Наталья Павленкова). Она собирает бывших заложников "Норд-Оста" для проведения вечера памяти трагедии, которая произошла 23-26 октября 2002 года. Воссоздавая детали и хронологию событий, всем предстоит, преодолевая посттравматический синдром, еще раз пережить случившееся.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Церемония закрытия фестиваля "Кинотавр"

Иван И. Твердовский признавался в интервью РИА Новости, что замысел фильма возник два с половиной года назад, а когда он писал сценарий, то собирал интервью, из которых брал эмоциональные вещи. "Не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал", — пояснил режиссер.

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Кадр из фильма "Конференция"

Кинокритик Влад Шуравин считает эту картину лучшей из всех, снятых Иваном И. Твердовским, а Егор Москвитин отмечает деликатнейшую сценарную работу, в которой "художественное рождается из документального, а образы разных людей объединяются в коллективную судьбу".



Новая легенда

Больше всего говорили на "Кинотавре" о "Человеке из Подольска". Но комедию Семена Серзина отметили только за лучшую музыку, хотя многие считают, что лента достойна и Гран-при, и приза за мужскую роль. Возможно, картину ждет такой же статус культовой, как победителя "Кинотавра" 2006 года, "Изображая жертву".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День шестой

Фильм снят по пьесе Дмитрия Данилова, которую уже поставили во многих театрах страны. Обычный парень из Подольска возвращается с работы из Москвы. На Курском вокзале полицейские без объяснения забирают его в участок. Там начинают происходить совершенно фантасмагоричные дела: представители закона оказываются требовательными интеллектуалами и краеведами.

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Кадр из фильма "Человек из Подольска"

"В этой абсурдной кинопьесе парня в отделении полиции начинают допрашивать о том, в каком году Подольск получил статус города и, в общем, творят какой-то сюрреалистичный беспредел. Кино остросоциальное, при этом очень смешное и креативное, с сильным литературным текстом в основе", — рассказывает Влад Шуравин.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр". День шестой

А Вероника Скурихина считает, что Серзин умудрился не провалить одно из самых сложнейших испытаний для режиссера — снять чистопородный абсурд.

"У нас с этим немногие справляются — либо скатываются в черную комедию, либо в реализм", — поясняет она.

Что еще?

"Женский след" остался в номинациях за лучший дебют и операторскую работу.

Фильм Анастасии Пальчиковой "Маша" с Полиной Гухман, Анной Чиповской и Максимом Сухановым стал первым среди дебютов.

"Маша" — это потрясающий очерк о взрослении в непростое время, а еще это фильм, благодаря которому на экране, что называется, звезда родилась, — считает Москвитин. — Полина Гухман — удивительная актриса, так что лучших дебютов в "Маше" сразу два".

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Полина Гухман в фильме "Маша"

Фильм рассказывает о 13-летней девочке, которая растет между боксерским рингом и улицей. Ее друзья — грабители и убийцы. В 90-е их ненавидят все, но для Маши они лучшие люди, потому что любят и защищают. Но однажды она узнает, кто они на самом деле, что сделали с ее семьей. Маша уезжает в Москву, пытаясь оторваться от прошлого (но все не так просто).

Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Фабула такова: муж, жена и другая женщина. Это история про телеведущего (Константин Хабенский), его супругу (Виктория Исакова) и поэтессу (Юлия Пересильд). Любовная история, в которой герой мечется между Москвой и Санкт-Петербургом и двумя женщинами.

© Foto / Пресс-служба "Кинотавра" Хабенский в фмльме "Трое"

"Все фильмы Анны Меликян бесконечно красивы, но операторская работа в нем — это и правда целая система ощущений, не возможная ни в одной другой картине", — отмечает Москвитин.

Специальный приз жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем, Любовью Аксеновой, Олегом Гаасом. Это история молодого режиссера и знатока системы Станиславского, который попадает в порно-индустрию и, как поясняют прокатчики картины, "меняет мир к лучшему".

Изменят ли мир кино фильмы, которые стали звездами этого "Кинотавра", можно будет узнать, когда они выйдут в прокат.