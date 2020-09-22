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Культура

История двух войн: художественная выставка открылась в Сухуме

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Ардзинба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200922/1030985126/Istoriya-dvukh-voyn-khudozhestvennaya-vystavka-otkrylas-v-Sukhume.html

В Абхазии открылась выставка, посвященная истории двух войн - Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной войны, которая собрала 70 картин и скульптур.

Выставка "Художник. Время. Память." пройдет при поддержке Министерства культуры Абхазии. Организаторы выставки: Союз художников и Государственная национальная картинная галерея.

Выставка продлится до 8 октября. Информационную поддержку проекта оказывает Sputnik Абхазия.

 


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