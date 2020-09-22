История двух войн: художественная выставка открылась в Сухуме

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В Абхазии открылась выставка, посвященная истории двух войн - Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной войны, которая собрала 70 картин и скульптур.
Выставка "Художник. Время. Память." пройдет при поддержке Министерства культуры Абхазии. Организаторы выставки: Союз художников и Государственная национальная картинная галерея.
Выставка продлится до 8 октября. Информационную поддержку проекта оказывает Sputnik Абхазия.