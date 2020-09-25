"На службе у книги": фестиваль "Прогулка по набережной" открылся в Сухуме

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Молодежный арт-фестиваль "Прогулка по набережной" открылся в Национальной библиотеке Абхазии в пятницу 25 сентября. Фестиваль проходит в Сухуме уже восьмой раз, и в этот раз он прошел под девизом "Сто лет на службе у книги", так как в 2021 году Национальная библиотека Абхазии празднует свой столетний юбилей.

"Хочу обратиться к представителям молодого поколения – читайте, читайте как можно больше, любите книги. Книга - величайшее духовное богатство, сокровищница человеческой мысли и путеводная звезда человеческой души. Приходите в библиотеку, и вы всегда будете нашими желанными гостями", - сказал директор Нацбиблиотеки Борис Чолария, открывая фестиваль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой международный арт фестиваль в национальной библиотеке

В восьмой раз программа арт-фестиваля включает в себя территорию литературы и библиотек, музеев, визуального искусства и национальных ремесел, спорта, моды, танца и музыки, а также детской площадки.

Особый интерес у гостей фестиваля, среди которых были и туристы, вызывали различные картинные и фотоэкспозиции. На одной из площадок были представлены архивные черно-белые кадры старого Сухума, на которых были запечатлены советские постройки, дачи и виллы известных людей, архитектурные памятники и исторические сооружения.

Международный арт фестиваль в национальной библиотеке © Sputnik / Томас Тхайцук

Международный арт фестиваль в национальной библиотеке © Sputnik / Томас Тхайцук

Международный арт фестиваль в национальной библиотеке © Sputnik / Томас Тхайцук

Международный арт фестиваль в национальной библиотеке © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Международный арт фестиваль в национальной библиотеке

"Очень интересно сравнивать то, что было изначально, с тем, что мы видим, гуляя по Сухуму сейчас. Конечно же, война (Отечественная война народа Абхазии – ред.) оставила свой след, многое уже не восстановить, но город и сейчас не потерял своей привлекательности", - поделилась впечатлениями туристка из Воронежа.

В экспозициях были представлены работы не только известных художников, но и молодых авторов. Уже второй год свои произведения на фестивале представляют воспитанники Очамчырской школы искусств.

Дамир Джопуа привез на выставку рисунки в стиле абстракции. На них изображены глаза в различных вариациях. На вопрос о том, почему юный художник решил выбрать такую тему, он ответил, что только глаза могут передать состояние души человека, а он пытается это состояние запечатлеть. Названия у картин нет, по мнению автора, они в описании не нуждаются.

Представлена на фестивале и экспозиция Национального краеведческого музея Абхазии. Самый ценный экспонат – мужское седло начала XIX века, которое было подарено музею первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба после Отечественной войны народа Абхазии, а также женское седло 1906 года.

Традиционно на фестивале представлена территория книги, где действует акция бук-кроссинг. Любой желающий может взять понравившуюся книгу бесплатно и по желанию оставить в дар библиотеки одну из своих книг.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мужское седло начала XIX века

Гость фестиваля из Москвы Юрий решил познакомиться с абхазскими авторами на отдыхе и по совету работников библиотеки взял собрание произведений Таифа Аджба. Среди молодежи популярностью пользовались иностранные авторы и русские классики. А для любителей поэзии был создан уголок "Живое слово", где школьники зачитывали произведения любимых писателей.

Поздравил организаторов с открытием фестиваля и министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

"Главная задача библиотеки - это популяризация нашей работы, привлечение интереса молодежи. И мы искренне надеемся, что в будущем нам удастся активизировать работу в области пополнения книжного фонда. Мы должны привить интерес и любовь к книге среди нашей молодежи. Со стороны Министерства культуры будем оказывать содействие, особенно в налаживании международных связей", - отметил он.

На фестивале присутствовали сотрудники библиотек России.

Генеральный директор Централизованной библиотечной системы Южного административного округа Москвы Татьяна Краснова поздравила организаторов с открытием фестиваля и в дар преподнесла около 100 экземпляров детских книг, а также книгу авторства руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского и редкое издание собрания произведений Льва Толстого.

"Мы очень рады, что присутствуем в самом сердце культурной жизни Абхазии, восхищены зданием, ремонтом, объемным фондом библиотеки. Думаю, это не последние книги от нас, которые пополнят коллекцию библиотеки", - отметила она.

Открытие фестиваля продолжилось праздничным концертом с участием танцевальных детских коллективов.