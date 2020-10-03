"Абхазия в фокусе": в Очамчыре подвели итоги международного фотоконкурса

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Итоги международного фотоконкурса "Абхазия в фокусе" подвели в Очамчыре в субботу 3 октября, рассказала на радио Sputnik организатор фотоконкурса Фаина Кондратьева.
По ее словам, члены жюри выявили десять победителей в 14 номинациях:
- Оксана Григолия - в номинациях "Портрет", "Пейзаж Абхазии" и "Анималистика"
- Элина Караева -"Репортаж" и "Достопримечательности"
- Алхас Капш - "Городской пейзаж", "Морской пейзаж"
- Эльза Чанба - "Сюжет"
- Адгур Гунба - "Национальный колорит"
- Елена Буякова - "Растительный мир"
- Дамир Джопуа - "Креативный пейзаж"
- Роксолана Борисова - "Романтический пейзаж"
- Наала Джения - "Натюрморт"
- Ричард Чкадуа - "Разное"
Фотоконкурс "Абхазия в фокусе" официально был открыт 25 декабря 2019 года. В нем приняли участие более 80 человек со всех районов Абхазии и семи городов России.
"В течение более чем восьми месяцев конкурс продолжался. Прием заявок проходил в три этапа. Третий этап был финальный. Он завершился 15 августа. 3 октября объявили победителей в различных номинациях", - отметила Фаина Кондратьева.
Цель конкурса - представить многообразную, удивительную картину современной Абхазии с помощью фотографий жителей и гостей республики.