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"Абхазия в фокусе": в Очамчыре подвели итоги международного фотоконкурса

© Foto / Фаина Кондратьева
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201003/1031047052/Abkhaziya-v-fokuse-v-Ochamchyre-podveli-itogi-mezhdunarodnogo-fotokonkursa.html

Фотоконкурс "Абхазия в фокусе", в котором участвовали более 80 человек, был организован отделом молодежи и спорта администрации Очамчырского района.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Итоги международного фотоконкурса "Абхазия в фокусе" подвели в Очамчыре в субботу 3 октября, рассказала на радио Sputnik организатор фотоконкурса Фаина Кондратьева.

По ее словам, члены жюри выявили десять победителей в 14 номинациях:

  • Оксана Григолия - в номинациях "Портрет", "Пейзаж Абхазии" и "Анималистика"
  • Элина Караева  -"Репортаж" и "Достопримечательности"
  • Алхас Капш -  "Городской пейзаж", "Морской пейзаж"
  • Эльза Чанба - "Сюжет"
  • Адгур Гунба - "Национальный колорит"
  • Елена Буякова - "Растительный мир"
  • Дамир Джопуа - "Креативный пейзаж"
  • Роксолана Борисова - "Романтический пейзаж"
  • Наала Джения - "Натюрморт"
  • Ричард Чкадуа - "Разное"

Фотоконкурс "Абхазия в фокусе" официально был открыт 25 декабря 2019 года. В нем приняли участие более 80 человек со всех районов Абхазии и семи городов России.

"В течение более чем восьми месяцев конкурс продолжался. Прием заявок проходил в три этапа. Третий этап был финальный. Он завершился 15 августа. 3 октября объявили победителей в различных номинациях", - отметила Фаина Кондратьева.

Цель конкурса - представить многообразную, удивительную картину современной Абхазии с помощью фотографий жителей и гостей республики.


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