Фестивали, онлайн-проект и две премьеры: что ждать от РУСДРАМа

Генеральный директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба рассказал о предварительных итогах 39-го сезона, об организации работы театра в условиях новых ограничений.

Ираклий Хинба также поделился планами на ближайшие месяцы, включая гастрольные и фестивальные проекты.

Илана Миквабия, Sputnik

Подводя итоги

Открывая пресс-конференцию, генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал, что завершается 39-й сезон, который был крайне непростым.

"Мы выдержали три насыщенных месяца, даже три с половиной, июнь-июль-август и сентябрь, мы играли чуть ли не каждый день спектакли, у нас было очень много зрителей", - сказал Хинтба.

Он отметил, что в театре успели сыграть 103 репертуарных спектакля и до конца сезона эта цифра поднимется до 106.

По словам Хинтба, 7 октября пройдет открытие международного фестиваля культуры Фазилия Искандера "Стоянка человека". В рамках фестиваля будет впервые показан фильм Аслана Галазова "Детство Чика", который снимался в Абхазии. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Абхазии. В конце состоится обсуждение с создателями и актерами этого фильма.

Сезон закроется 15 октября спектаклем "Кровавая свадьба" и после его завершения будут объявлены победители зрительского голосования по итогам сезона.

"В этом году было очень много ярких премьер, это и спектакль "Дневник авантюриста" и "Электра", "Оскар", "Приключение Буратино", "Кровавая свадьба" и недавний спектакль "Радость вопреки всему", - отметил директор РУСДРАМа.

Чтобы проголосовать нужно зайти на сайт РУСДРАМа и в специальном разделе отдать голос за понравившихся артистов, режиссеров, художников и выбрать лучший спектакль.

Что будет в новом сезоне

В новом, сороковом, юбилейном сезоне до конца 2020 года состоится две премьеры.

30-31 октября состоится премьера моноспектакля "Последний из ушедших" по знаменитому роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. По словам Хинтба, это будет очень интересная работа и одно из ярких событий второго полугодия 2020 года.

Вторая премьера – это камерный спектакль под названием "Ниоткуда с любовью", это будет моноспектакль актрисы театра Миланы Ломия. Со спектаклем будет работать режиссер Мария Романова. Его покажут в конце ноября и в начале декабря нынешнего года.

Также, состоятся два проекта. Один пройдет в арт-фое, он будет посвящен Антону Чехову, куда войдут отрывки из его произведений, рассказы, актеры сыграют отрывки из спектаклей, которые были в репертуаре театра. Вход будет свободным.

Второй проект пройдет в формате онлайн, будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и при поддержке Россотрудничества. Будет подготовлена телепостановка по знаменитой поэме Александра Твардовского "Василий Теркин".

Ираклий Хинтба отметил, что возможность реализуемых планов, зависит от эпидемиологической обстановки в Абхазии и что к концу октября месяца будет известно, что состоится, а что будет перенесено на следующий год.

Ограничения и работа театра

С 5 октября вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, но культурные мероприятия не попали под запрет, однако играть спектакли "на полный зал" не удастся.

"Спектакль "Кровавая Свадьба", который пройдет 15 октября, будет проводиться с учетом новых требований по рассадке зрителей в зале, мы будем соблюдать эти требования, и вообще, мы делаем все от нас зависящее, чтобы зрители, приходящие в театр, не думали о том, что они могут заразиться любым вирусом, включая коронавирус, и что, в принципе их безопасности и здоровью может что-то угрожать", - отметил директор.

Также запланировано много гастролей, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Одни гастроли точно состоятся, 9 октября театр выезжает в Липецк, где 11 октября на сцене Государственного Академического театра имени Льва Толстого, будет показывать "Кьоджинские перепалки" в постановке Александра Коручекова.

"Подводя итоги 39-го сезона, мы думаем о будущем, и я прекрасно понимаю, как руководитель, и мои коллеги говорят, что мы не можем планировать что-либо на срок более двух-трех месяцев", - сказал Хинтба.

Директор отметил, что после открытия юбилейного сезона, он надеется изложить уже конкретные планы на следующий год.