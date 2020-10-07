По мотивам Искандера: фестиваль "Стоянка человека" открылся в Абхазии

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера открылся в Абхазии в среду 7 октября.

Открытие VI фестиваля состоялось традиционно в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера. Но в этот раз гостей у входа встречали не только улыбками, но и с защитными масками и антисептиками. За соблюдением мер самозащиты следили строго.

Фестиваль открылся предпремьерным показом фильма осетинского режиссера Аслана Галазова, который к юбилею писателя снял фильм "Детство Чика", съемки картины проходили в Абхазии.

Руководитель Международно фонда Фазиля Искандера Щазина Агрба отметила, что сценарий фильма был прочитан и одобрен самим писателем.

Приветствуя гостей фестиваля, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба отметил, что Фазиль Искандер "дает ответы на многие вопросы".

"Сегодня такое время, когда нам нужно немного остановиться, задуматься, переосмыслить жизнь. Лучший способ немного подняться над временем – это обратиться к литературе. Если вы откроете любое произведение Фазиля Искандера, начнете читать текст, то вы начнете по-другому ощущать жизнь, она покажется гораздо более яркой, интересной. Искандер – это антидеприссант, который можно прописывать человеку без каких-либо побочных эффектов", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба

На открытии фестиваля присутствовал и министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

"Мы искреннее надеемся, что и в будущие годы мы, безусловно, будем проводить этот фестиваль и он будет расширяться. Министерство культуры будет оказывать всяческое содействие в реализации этого замечательного проекта", - сказал он.

На второй день фестиваля будет проведен круглый стол, а в завершающий день в Сухумском доме юношества состоится конкурс детских рисунков "Грушевый компот".

Первый международный фестиваль культуры "Стоянка человека" прошел в Сухуме в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба в 2015 году.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.

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