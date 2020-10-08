Читайте Искандера: в Сухуме рассказали, как выжить во время эпидемии

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Круглый стол в рамках фестиваля "Стоянка человека" прошел в Сухуме в четверг 8 октября. Мероприятие открыла официальный представитель Международного фонда культуры Фазиля Искандера в Абхазии Эльвира Арсалия.

"Сегодня мы открываем второй день Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера. Это шестой по счету фестиваль. Когда в 2015 году мы открывали первый фестиваль, когда только приехал сюда Сокуров (Александр Сокуров – российский режиссер – ред.) и только начинались съемки фильма "Софичка", мы даже не предполагали, что за шесть лет будет такое большое количество идей, интересных предложений, каких-то совершенно новых целей и задач, которые были реализованы и прошли под эгидой фестиваля", – отметила Арсалия.

По ее словам, множество произведений Искандера – "Софичка", "Кролики и удавы", "Широколобый", "Мальчик и война" – нашли свое воплощение в художественных или документальных фильмах, в спектаклях, которые и сегодня живут, собирают зрителей и участвуют в гастролях.

"Наверное, суть фестиваля в том, чтобы все мероприятия были не однодневные", – подчеркнула Арсалия и добавила, что этот день для фестиваля особенный. Если все эти годы мероприятие проводилось Фондом совместно с Министерством культуры, Домом юношества, то теперь этот список пополнился еще и администрацией Сухума.

Представитель Фонда Искандера в Абхазии предположила, что это событие не случайное – ведь многие герои знаменитого писателя жили в этом городе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй день фестиваля «Стоянка человека». Круглый стол

Глава администрации Сухума Беслан Эшба подчеркнул, что городские власти и впредь будут оказывать содействие в проведении фестиваля в столице.

"Конечно же, я очень рад, что у нас в городе, в столице нашей страны, проходит VI фестиваль "Стоянка человека". Все мы знаем, какой вклад внес Фазиль Абдулович в развитие культуры нашей страны. По его произведениям ставят спектакли. Через его перо Абхазия получала и получает творческое признание. Несмотря на то, что у нас сегодня существуют ограничения, мы стараемся, придерживаясь мер безопасности, не забывать о наших ценностях", – сказал Беслан Эшба.

Директор Фонда Искандера Щазина Агрба обратила внимание гостей на то место, где проходит круглый стол. Здесь еще в советское время была библиотека, но до сегодняшнего дня дошел только фундамент.

"Фазиль Абдулович был исключительным при жизни. Он не любил, когда его изображали в виде портретов живописных или бронзовых скульптур и бюстов. Мне кажется, лучшим памятником ему будет, если это возможно, в месте, где мы находимся, восстановить изумительной красоты читальню. Я думаю, у нас получится, если объединить усилия. Это моя нижайшая просьба к мэру и горожанам. Я, конечно, беру на себя ответственность за пополнение книжного фонда. Здесь можно устраивать разные встречи на гуманитарные темы", – обратилась Щазина Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Книга Фазиля Искандера "Звездный камень"

По мнению директора Фонда Искандера, сегодня во всем мире произошла гуманитарная катастрофа.

"И как следствие этой гуманитарной катастрофы все остальные кризисы – и финансовые, и социальные, и так далее. Я почему-то уверена, что те, кто читает Искандера, у них выше шанс преодолеть все это. Даже по поводу эпидемии у него есть подробное описание. У него детально прописано, как надо себя вести во время эпидемии", – подчеркнула Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Второй день фестиваля «Стоянка человека». Круглый стол

В рамках круглого стола глава Сухума Беслан Эшба и директор Фонда Искандера Щазина Агрба подписали соглашение о сотрудничестве.

После официальной части мероприятия участники круглого стола зачитывали стихи знаменитого писателя.