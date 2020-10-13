Хинтба о гастролях в Липецке: мы показали, что театр в Абхазии жив

РУСДРАМ во второй раз выехал на гастроли со спектаклем "Кьоджинские перепалки", первый раз он побывал в Йошкар-Оле на фестивале русских театров "Мост дружбы".

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. РУСДРАМ сыграл спектакль "Кьоджинские перепалки" в Липецке на международном фестивале "Липецкие театральные встречи" 11 октября, сообщил Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.

"Мы с удовольствием показали этот спектакль, хотя конкурсная программа, которая была заявлена, стояла в основном из таких драматических традиционных спектаклей, а мы показали комедию и, конечно, вызвали фурор в зрительном зале, зрители аплодировали стоя, что здесь редко бывает, как нам сказали", - поделился Хинтба.

В фестивале участвовали театры из разных городов России, а из зарубежных стран только Абхазия и Казахстан.

Ираклий Хинтба отметил, что не знает, какой будет вердикт жюри, но результаты будут известны уже в течение нескольких дней.

"Мы, по крайней мере, сделали свое дело честно, искренне, мы показали, что театр в Абхазии жив и что он способен производить такую энергетику и такой темперамент, которым можно гордиться, потому что это наша особенность и это то, что делает нас уникальными, такими, какие мы есть", - рассказал он.

Международный Фестиваль "Липецкие театральные встречи" открыл свои двери мастерам театра и любителям театрального искусства в 36-й раз. Абхазия участвовала в этом фестивале впервые.

Читайте также:

Фестивали, онлайн-проект и две премьеры: что ждать от РУСДРАМа