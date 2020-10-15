Культурный форум в Петербурге из-за коронавируса перенесли на 2021 год

В прошлом году Абхазия принимала участие в работе VIII Санкт-Петербургского форума, тема которого была обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации".

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Санкт-Петербургский международный культурный форум, запланированный на ноябрь, отменяется из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организаторов форума.

"Министерством культуры России по согласованию с правительством принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году и проведении его в 2021-м. Даты форума в 2021 году были объявлены еще в 2018-м – это 11-13 ноября", - сказано в сообщении.

Организаторы отмечают, что безопасность участников и гостей форума – главный приоритет для них, а в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в России в целом, так и в Петербурге, проведение форума в очном формате без угрозы здоровью участников не представляется возможным.

В 2019 году Абхазия принимала участие в работе VIII Санкт-Петербургского форума, тема которого была обозначена как "Культурные коды в условиях глобализации". В рамках форума обсуждался план сотрудничества с Министерством культуры России на следующий год, и это было шестое по счету участие Абхазии в международном культурном мероприятии.

На форум в Петербург съезжаются эксперты в области культуры со всего мира: звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Организаторы форума: правительство Российской Федерации, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга.