Голоса предков: создан сайт об абхазских народных песнях

Более 150 уникальных народных абхазских песен, записанных собирателями фольклора Константином Ковачем, Иваном Шамба, Багратом Багателия и другими, сохранились и живы по сей день.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В Интернете теперь есть сайт об абхазской народной музыке, рассказал Sputnik создатель сайта Алмасхан Марколия.

"Я всегда интересовался народной музыкой на любительском уровне, собирал старинные песни, слушал, коллекционировал из разных источников, и в итоге у меня набрался большой материал, долгое время хранился, я не знал, что с этим делать. Потом пришла мысль ко Дню Победы: почему бы не выложить это в интернет и не сделать общедоступным", - поделился создатель сайта.

Сайт называется apsuawa.com и на него загружено больше 100 песен разных жанров. Марколия собирал свою коллекцию на протяжении долгого времени, общался с людьми, которые занимаются фольклором, искал тексты песен в библиотеках.

"На сайте есть героические песни, обрядовые, шуточные. Там много разделов. Есть отдельно разделы для абхазских народных инструментов, еще отдельный раздел посвящен специальной музыкальной литературе об абхазских народных песнях - для тех, кто хочет углубиться в эту тему", - отметил Марколия.

Он рассказал, что не ожидал получить много положительных отзывов о сайте, так как первоначально не возлагал каких-то больших надежд.

"Сайт предполагался для узкого круга людей, но очень многие откликнулись со словами благодарности, многие писали мне в социальных сетях. Но я не считаю, что сделал какое-то большое дело, я всего лишь это собрал в одном месте, благодарить надо тех, кто изначально зафиксировал все эти песни на виниловых пластинках, на лентах и так далее", - отметил Алмасхан Марколия.

Он планирует создать англоязычную версию сайта для западных стран, которые интересуются народной музыкой.

Ежегодно в Абхазии проводится фестиваль фольклорных вокальных ансамблей "Раида", которому в этом году исполняется десять лет. Фестиваль был создан с целью возрождения фольклорного наследия народа Абхазии. В нем принимают участие ансамбли из всех районов Абхазии. Проводится фестиваль под руководством Республиканского центра народного творчества имени Кортуа.