В камерной обстановке: РУСДРАМ подвёл итоги 39-го театрального сезона

В РУСДРАМе подвели итоги 39-го театрального сезона в субботу 17 октября впервые без присутствия зрителей в зале.

39-й театральный сезон в РУСДРАМе планировали завершить одним из последних спектаклей, "Кровавой свадьбой" режиссера Марии Романовой ещё в четверг 15 октября. Но новые ограничения из-за пандемии коронавируса внесли коррективы в планы театра. И торжественную церемонию закрытия сезона пришлось провести в онлайн-формате для зрителей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вмешался карантин

Впервые за последние годы Русский театр имени Искандера подводит итоги непривычно без зрителей. Из-за новых ограничений в республике заключительный спектакль этого сезона, "Кровавую свадьбу", пришлось отменить. Но церемонию награждения актеров и друзей театра – никто не отменял. И потому в РУСДРАМе решили провести его в камерной обстановке. Конечно, не без зрителей. На этот раз они могли смотреть церемонию в прямом эфире на страничках театра в соцсетях.

© Sputnik / Томас Тхайцук РУСДРАМ подвёл итоги 39-го театрального сезона. На фото: директор театра Ираклий Хинтба

"Обычно закрытие сезона и подведение итогов зрительского голосования проходит после показа спектакля. В планы вмешался карантин. Завершаем 39-й театральный сезон. Несмотря на все сложности и обстоятельства непреодолимой силы сезон был чрезвычайно интересным и успешным", - начал приветственное слово гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Именно в 39-м сезоне театр выпустил премьеры "Электра", "Приключения Буратино", "Оскар", "Кровавя свадьба", "Радость вопреки всему", которые пользуются успехом у зрителей.

Хоть у актеров более трёх месяцев не было возможности играть на сцене, за весь сезон РУСДРАМ сыграл 104 репертуарных спектакля.

"104-м был гастрольный показ "Кьоджинских перепалок" в Липецке, где мы получили диплом как лауреаты старейшего театрального фестиваля в престижной номинации "Лучший актерский ансамбль". Хочу сказать, что это не диплом какого-то фестиваля. У людей девальвированное восприятие, потому что часто наши коллективы выезжают привозят дипломы, но пусть они не обижаются, надо правду говорить, что есть серьезные фестивали, жюри, которым нужно доказывать профессиональный уровень. И победа на фестивале в Липецке показатель нашего уровня", - подчеркнул Хинтба.

Гендиректор отметил, что театр выдержал уровень предыдущего сезона, и это, по его мнению, – большое достижение.

"Мы не оправдывали свое бездействие какими-либо обстоятельствами, мы действовали, мы работали и преодолевали эти обстоятельства. Мы не жаловались. И старались быть на плаву. Старались сделать так, чтобы коллектив не растренировывался. Старались погружаться в непривычные формы работы – выпустили несколько онлайн-проектов, сделали качественные телеверсии наших спектаклей", – напомнил Хинтба.

По его словам, сезон не был насыщенным с точки зрения поездок, но были "Большие гастроли" в несколько российских городов.

Ираклий Хинтба поделился и планами на предстоящий театральный год, в котором запланировано много и фестивалей, и гастролей.

"Но год непредсказуемый, поэтому не хочу даже конкретные планы озвучивать. Масштабные премьеры запланированные на конец нынешнего года, такие как рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" и документальный спектакль о Владиславе Ардзинба, переносятся на 2021 год. Завершим 2020 год двумя премьерами моноспектаклей "Последний из ушедших" по Баграту Шинкуба и "Ниоткуда с любовью" по Бродскому. Мы перешли на камерный формат. Соблюдаем все предписания, театр не работает на зрителя. Извлекаем из этого тоже положительное для себя", - добавил он.

Выбор зрителей

Перед тем, как перейти к церемонии награждения актеров и режиссеров, Ираклий Хинтба отметил друзей театра, которые поддерживали РУСДРАМ в 39-м сезоне.

Специальными грамотами были награждены предприниматели Николай Ачба, Евгений Палант, Борис Барциц, оперная певица Хибла Герзмава, журналисты Марианна Котова, Надежда Боровикова, Мадина Бганба, Индира Барциц и Манана Гургулия. Грамоты удостоился и шеф-редактор информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин.

"Спасибо дорогие журналисты за то, что вы с нами. Культура – то, что нас спасает", – отметил Хинтба и перешёл к награждению работников театра.

Впервые вручили диплом лучшему работнику театра в сезоне – художнику-бутафору Аслану Куркунава.

Лучшим онлайн-проектом стал мюзикл на крыше РУСДРАМа "Иисус Христос – супер звезда" Дэниела Яковиди.

Победа в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" досталась Саиду Лазба за исполнение роли Луны в спектакле "Кровавая свадьба". А лучшей женской ролью второго плана выбрали роль Марины Сичинава в спектакле "Оскар".

© Sputnik / Томас Тхайцук РУСДРАМ подвёл итоги 39-го театрального сезона. На фото: актер Саид Лазба

Лучшей работой художника-постановщика зрители выбрали Юлиану Лайкову за спектакль "Электра". В номинации "Лучший режиссер" победила Мария Романова.

"Лучшая мужская роль" досталась Джамбулу Жордания за исполнение роли в спектакле "Оскар". А "Лучшая женская роль" – Мадлене Барциц за роль в "Кровавой свадьбе". Лучшим спектаклем 39-го сезона зрители выбрали "Кровавую свадьбу" режиссера Марии Романовой.

© Sputnik / Томас Тхайцук РУСДРАМ подвёл итоги 39-го театрального сезона. На фото: актириса Мадлена Барцыц

"Большая благодарность этому театру, коллективу. На самом деле огромное счастье и любовь – творить с вами, совершать какие-то подвиги над собой", – отметила Романова.

39-й театральный сезон Русского театра драмы имени Искандера открылся премьерой спектакля "Электра" 29 октября 2019 года.