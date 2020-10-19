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Саид Гобечия

Сольный концерт абхазского оперного певца Саида Гобечия состоялся в Вене

© Foto / предоставлено Саидом Гобечия
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201019/1031126868/Solnyy-kontsert-abkhazskogo-opernogo-pevtsa-Saida-Gobechiya-sostoyalsya-v-Vene.html

Саид Гобечия – выпускник Российской Академии музыки имени Гнесиных, художественный руководитель музыкального фестиваля "Grand Opera Gala" в Абхазии.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Сольный концерт оперного певца из Абхазии Саида Гобечия прошел в церкви Святого Петра в Вене, поделился сам артист со Sputnik.

"Я очень давно планировал концерт в Вене, но получилось только сейчас, в это непростое время, и я очень рад, что пришло много людей, собрался зал", - рассказал певец.

По его словам, концерт организован по его инициативе вместе с органисткой Татьяной Щербой.

Саид Гобечия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оперный певец Саид Гобечия выступит с сольным концертом в Вене

"Татьяна является органисткой Собора Святого Петра, организуются эти концерты обществом органистов Собора", - рассказал Гобечия.

Певец исполнил на концерте произведения Баха, Генделя, Шуберта и других композиторов эпохи романтизма.

Впервые этот концерт Саид Гобечия представил в Абхазии летом 2020 года, в своем родном городе Пицунда.

Сейчас оперный певец приступил к работе над ролью Графа из оперы "Свадьба Фигаро" Моцарта. На эту роль Гобечия получил приглашение от венского театра Ан дер Вин. Премьера спектакля состоится 22 ноября.

Саид Гобечия – оперный певец из Абхазии, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и обучается в Венской консерватории.

Гобечия – художественный руководитель ежегодного музыкального фестиваля "Grand Opera Gala" в Абхазии.


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