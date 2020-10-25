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Баграт Багателиа: от создания хоров до личных песен

© Foto / из семейного архива Баграта Багателия
Культура
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Sputnik Абхазия
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25 октября Народному артисту Абхазии, композитору и дирижеру Баграту Багателия исполнилось бы 90 лет.

Арифа Капба для Sputnik

Из "певчих"

Баграт Багателия был сыном крестьянина Ахмета Багателиа из села Отхара Гудаутского района. У Ахмета помимо Баграта было еще два сына и дочь. В этой простой абхазской семье, как и во многих других, у всех были прекрасные певческие голоса, затянуть красивое многоголосье было самым обычным и привычным делом, а старший брат Баграта Едрат был одним из тех музыкантов-самоучек, которые умели играть на народных музыкальных инструментах - апхярца и ачырпын. Таким образом, музыка имела огромное значение в жизни Баграта еще с самых юных лет. С детства он, что называется, был из певчих.

Дирижер Вячеслав Айба.
© Фото : из личного архива семьи Айба
Вячеслав Айба: музыкант и воин

Позже Баграт Багателиа поступил в Сухумское музыкальное училище, свою профессиональную деятельность начинал в Сухуме, преподавал музыку, также какое-то время работал в госансамбле.

Основательное и серьезное музыкальное образование получил в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, где окончил факультет хорового дирижирования.

Баграт Багателиа практически всю свою жизнь прожил в городе Гагра, с ним же была связана и большая часть профессиональной деятельности, в которой он многое успел и сделал. Так, именно с его именем связано открытие в городе Гагрской музыкальной школы в 1969 году, которую он возглавлял более десяти лет, и где вместе со своими коллегами воспитал несколько поколений музыкантов.

В Гагре

Уже во времена Багателиа в трехэтажном здании гагрской музыкальной школы функционировали фортепианное, струнное, духовое и другие отделения. Сегодня эта школа носит имя Баграта Ахметовича Багателиа и по словам нынешнего директора музыкальной школы Беллы Кокоскерия, в Гагре хорошо помнят и чтят заслуги Баграта Ахметовича, который внес немалый вклад в музыкальную культуру Абхазии.

Гагрская школа искуств
© Sputnik Саида Жиба
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Как композитор Баграт Багателиа создал около 300 произведений различного жанра, среди них такие песни как "Плач матери", "Об Абхазии", "Гунда", "Райда" и другие. По словам Беллы Кокоскериа, особое место в его композиторском творчестве занимали песни для детей. Всего он создал около 100 произведений для детей. "Это в основном фортепианные циклы, детские песни, которые на сегодняшний день есть в репертуаре нашей школы, и дети с удовольствием их исполняют", - отметила Кокоскерия.

"Прислушайся-прислушайся"

По словам супруги Баграта Багателиа Ларисы Губаз, написание песен и личное творчество в любое время, что бы ни происходило в жизни, было его постоянным состоянием. "У него была собственная комната в доме, где он работал, что-то сочинял, никто ему никогда не мешал. Он мог писать в любое время, мог вдруг проснуться ночью, придумать какую-то строчку и шел ее записывать, или где-то по дороге приходил ему очередной мотив, он доставал карандаш или ручку и записывал. А еще он слышал во всем мелодию - в трелях соловья, в шуме дождя, в тишине на Мамзыщхе. Я, честно говоря, этого всего не понимала и не слышала, а он мне всегда говорил: прислушайся-прислушайся. Еще очень любил природу, мы часто ездили на гору Мамзыщха, любовались видами оттуда, очень нравилось ему бывать в родном селе, в Отхаре", - вспоминает Людмила Губаз.

© Foto / из семейного архива Баграта Багателия
Народный артист Абхазии Баграт Багателия

Создатель "Киараза"

Баграт Багателиа проявил себя и как талантливый организатор, он приложил руку к созданию нескольких музыкальных коллективов, некоторые из них существуют до сих пор, например фольклорный ансамбль "Киараз", которым он руководил почти 50 лет. Сегодня режиссером-постановщиком ансамбля является Ахра Смыр, который считает себя преемником Баграта Ахметовича и с большой теплотой вспоминает свое с ним общение.

Баграт Багателиа сам обладал исключительно красивым голосом, а также умел организовывать и руководить прекрасными хоровыми коллективами, помимо своего главного детища "Киараза", он создал ансамбль "Ауараща", Гагрский городской хор, Бзыпский детский хор "Мамзыщха", ансамбль "Афыртын", мужской хор Гагрского лицея-интерната "Цандрипш".

Уважением к абжуйцам

По словам Смыр, Баграт Багателиа, будучи сам представителем бзыбской Абхазии с большим уважением и особенной любовью относился к, так называемой абжуйской Абхазии, с которой его в молодости накрепко связал никто иной как сам Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба.

Сольный концерт Алхаса Ферзба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Во времена, когда он работал в Сухуме, ему посчастливилось познакомиться с нашим поэтом Багратом Васильевичем, и он предложил Баграту Ахметовичу поехать в Очамчирской район и в селах создать детские ансамбли, и первым делом отправил его в свое родное село Члоу. Там Баграт Багателиа создал прекрасный ансамбль, выступавший на различных сценах в республике. Проработав там несколько лет, он перешел в село Кутол. И вы знаете, всегда Ахметович в беседах со мной вспоминал часто абжуйцев, хвалил их, приводил в пример, и талантливых члоуцев, и кутольцев, с большой теплотой относился к ним и к тому времени" - отмечает преемник Багателиа.

Там, в абжуйской части Абхазии, у Баграта Багателиа и началась особенная связь и даже, можно сказать, музыкальное братство с талантливой музыкальной семьей Ферзба. И ничего в этом нет удивительного, это как раз была точно такая семья, из которой он сам вышел, где существовал домашний ансамбль, где любили народную музыку и относились к ней с умением и почтением.

Выступления перед бойцами и возвращение к музыке

Во время Отечественной войны народа Абхазии Баграт Багателиа вместе с ближайшими друзьями-коллегами решили не сидеть сложа руки, а тоже как умеют вносить вклад в общее дело борьбы с захватчиками: он создал ансамбль “Псоу”, который выступал перед бойцами, в тылу и поднимал дух сражающихся с врагом солдат. Кстати, хорошо известна песня  Баграта Багателиа о защитниках родины на стихи поэтессы Беллы Барциц.

После войны Баграт Багателиа пережил довольно сложное время в жизни - потерял единственную дочь и супругу. Вернуться к жизни помогла лишь музыка, лишь песня. Потихоньку коллеги-музыканты упросили его вернуться в его собственное детище - ансамбль "Киараз", который он возглавлял до конца жизни.

© Foto / из семейного архива Баграта Багателия
Народный артист Абхазии Баграт Багателия

По словам Ахры Смыр, в работе Баграт Ахметович был очень комфортным человеком, при всей его строгости, при всей нетерпимости к опозданиям, нарушению дисциплины, срывам репетиций, он все же был теплым, мягким, понимающим. "Он был для нас как отец, поддерживал, что-то советовал, любил нас и был всегда рядом, и в хорошем, и в плохом", - говорит Смыр, вспоминая Баграта Ахметовича.

Баграта Ахметовича не стало в ноябре 2015 года, но дело его жизни, народные ансамбли, в создании которых он вложил душу, живы, работают, передавая от поколения к поколению любовь и трепетное отношение к народной музыке.


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