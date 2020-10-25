Хибла Герзмава даст сольный концерт в Московской консерватории

Мероприятие пройдет в рамках юбилейного года певицы, начавшегося с праздничного гала-концерта в Кремлевском дворце.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Народная артистка Абхазии и России, оперная певица Хибла Герзмава выступит с сольным концертом в Большом зале Московской консерватории 10 ноября в рамках своего юбилейного года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

"10 ноября в Большом зале консерватории состоится сольный концерт известной оперной певицы Хиблы Герзмава. Народная артистка России, народная артистка Абхазии, сегодня Хибла - одна из самых востребованных российских певиц в мире", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что концерт артистки состоится в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", дирижировать будет Владимир Ланде.

В концерте также примет участие заслуженный артист России, ведущий солист Большого Театра и Новой Оперы, баритон Игорь Головатенко.

Мероприятие пройдет в рамках юбилейного года певицы, начавшегося с праздничного гала-концерта в Кремлевском дворце в Москве.