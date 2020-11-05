В Абхазии выберут лучших фотожурналистов

В мае 2021 года состоится выставка лучших работ первого и второго конкурсов "Абхазия в фокусе".

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Второй фотоконкурс "Абхазия в фокусе. Из 20-го в 21-й" начался 1 ноября, сказала в интервью радио Sputnik автор идеи и ведущая конкурса, заместитель начальника отдела молодежи и спорта администрации Очамчырского района Фаина Кондратьева.

"У нас было в планах после первого конкурса провести выставку лучших фоторабот, но пандемия немного изменила наши планы, выставку пришлось перенести. Решили перенести ее на весну, когда можно предполагать, что ситуация стабилизируется. Мы провели логическое завершение первого фотоконкурса, вручили дипломы, грамоты, призы и гран-при – авторская кукла Асиды Ахуба, одного из членов жюри", - сказала она.

Второй конкурс ориентирован на жанр фотожурналистики, в его рамках участникам предложены различные номинации: "новости", "повседневная жизнь", "окружающая среда", "портрет современника" и "мобильная фотография".

Фотографии будут регулярно публиковаться на обозрение подписчиков на страницах фотоконкурса в Instagram, Facebook, Vk и других соцсетей.

В мае 2021 года состоится выставка лучших работ первого и второго конкурсов "Абхазия в фокусе", там же будут объявлены победители конкурса и главный победитель – обладатель гран-при.

"На фотовыставке будут представлены работы как первого, так и второго фотоконкурса, всего будет 80 работ. Отобраны будут лучшие, те, которые смогут наиболее полно раскрыть картину сегодняшней Абхазии. Цель нашего конкурса была такова – представить фотокартину республики, чтобы все смогли посмотреть на себя со стороны, какие мы сегодня, что нас интересует, чем мы живем, что у нас хорошего", - подчеркнула автор конкурса.

Кондратьева также сообщила, что требования к присылаемым работам опубликованы на главной странице конкурса в Facebook. Каждый месяц жюри будет подводить предварительные итоги с именами конкурсантов – лидеров рейтинга по баллам.

Наградой для победителей конкурса станут дипломы и памятные призы с символикой конкурса. Проведение выставки пройдет при финансовой поддержке благотворительного фонда "Амшра".

В состав жюри фотоконкурса входят профессионалы в области фотографии и смежных областей искусства: Павел Волков (Россия), Тьерри Кергроак (Франция), Виталий Джения (Абхазия), Инар Нармания (Абхазия), Асида Ахуба (Абхазия) и Амина Джонуа (Абхазия).

Прием работ продлится до 15 марта 2021 года.