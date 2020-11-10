Гендиректор Драмтеатра освобожден от должности по собственному желанию

Новый руководитель Абхазского драматического театра, по словам министра культуры, будет назначен в ближайшее время.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Генеральный директор Абхазского государственного драматического театра имени Чанба, народный артист Республики Абхазия Нодар Чанба освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Глава Минкультуры Гудиса Агрба выразил Нодару Чанба благодарность за проделанную работу.

"Вы востребованный дирижер, неоценим Ваш огромный вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, в том числе и абхазской народной музыки, популяризацию нашей культуры за пределами Абхазии. Мы надеемся, что Ваш творческий потенциал будет и в дальнейшем использован на укрепление и сохранение нашей культуры", - приводится цитата Агрба.

Чанба, в свою очередь, поблагодарил коллектив и руководство ведомства за оказанное доверие и поддержку.

Народный артист Абхазии Нодар Чанба занимал должность генерального директора Государственного драматического театра с июня 2018 года.

Абхазский музыкант, дирижер, композитор, Народный артист Республики Абхазия Нодар Чанба родился 10 марта 1955 года в Гудауте. С 1992 по 1993 годы Чанба занимал должность министра культуры Республики Абхазия.

В 2001 году стажировался у главного дирижера Большого театра России профессора Марка Эрмлера в Московской консерватории по специальности оперно-симфоническое дирижирование.

С 1985 года работал дирижером Государственной хоровой капеллы Абхазии, а в 1986 стал ее художественным руководителем и главным дирижером.

Автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.

В 2007 году музыканту было присвоено звание Народного артиста Республики Абхазии.