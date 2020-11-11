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Ансамбль Гунда

Онлайн-концерт: Абхазия примет участие в Санкт-Петербургском фестивале

© Sputnik Сария Кварацхелия
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201111/1031270438/Onlayn-kontsert-Abkhaziya-primet-uchastie-v-Sankt-Peterburgskom-festivale.html

Фестиваль "Национальная коллекция" объединил коллективы, исполняющие народную музыку, а также академических исполнителей.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" и музыкант Лука Гаделия примут участие в ежегодном фестивале "Национальная коллекция", который пройдет в Санкт-Петербурге, рассказала в интервью радио Sputnik художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа.

Участники ансамбля "Гунда" отправили организаторам фестиваля видеозаписи своих выступлений – это песни "Увезем в Ачандару", "Озеро Рица", а также этюд №1 Филипа Гласса из сборника фортепианных этюдов в исполнении Луки Гаделия.

"В этом году пятый фестиваль, нам повезло, с нами связались и предложили принять в нем участие. Конечно, мы с удовольствием приняли приглашение, учитывая дефицит выступлений в нынешних условиях", - подчеркнула она.

Ансамбль Гунда
© Sputnik Сария Кварацхелия
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В фестивале примут участие коллективы, которые исполняют народную музыку, академические исполнители, которые играют на флейте, кларнете, скрипке, арфе и других инструментах, сообщила Джениа.

"Все номера объединены прославленной петербургской филармонией. Ведущая будет обращаться к участникам, я буду представлять Абхазию как художественный руководитель филармонии. В какой-то момент ведущая скажет, что у нас сейчас на связи Абхазия, и мы включимся в разговор, после беседы прозвучат номера", - подчеркнула худрук филармонии.

Она рассказала, что прямая трансляция из Малого зала петербургской филармонии начнется в четверг 12 ноября в 18:00 на странице фестиваля в YouTube

По словам Эсмы Джениа, участие Абхазии в фестивале "Национальная коллекция" в онлайн формате – хороший опыт в условиях ограничений, действующих из-за пандемии. 


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