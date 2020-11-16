"Кровавой свадьбой" РУСДРАМа откроется театральный фестиваль в Москве

CУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Фестиваль русских зарубежных театров откроется 16 ноября в Москве спектаклем РУСДРАМа "Кровавая свадьба", рассказал информационному агентству Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

"Мы были удостоены большой чести открывать фестиваль русских зарубежных театров, который организован Министерством культуры России и Росконцертом. И 16 ноября в Московском театре "Et cetera" под руководством Александра Калягина мы сыграем наш спектакль "Кровавая свадьба", - рассказал Хинтба.

Театр Искандера участвует в этом фестивале уже второй год, в 2019 году РУСДРАМ показал на фестивале "Визит старой дамы".

"В этом году мы покажем "Кровавую свадьбу", потому что я считаю ее жемчужиной нашего репертуара, и мне очень хочется, чтобы московская публика увидела уровень нашего театра, а этот спектакль в полной мере должен продемонстрировать тот творческий высокий уровень, который у нас есть", - отметил гендиректор.

По его словам, посмотреть спектакль смогут не все из-за ограничений, связанных с заполняемостью зала, и вход на спектакль будет только по пригласительным.

В фестивале русских зарубежных театров также будут участвовать театры из Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

С октября в Абхазии действуют ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые затронули и работу театров. Но работа Русского драматического театра имени Искандера продолжается, правда за пределами Абхазии.

РУСДРАМ успел побывать в Липецке со своими бестселлером "Кьоджинские перепалки", где актерский состав театра из Абхазии был признан лучшим.

11 ноября в Великом Новгороде на старейшем международном фестивале Достоевского РУСДРАМ показал спектакль "Игрок" по роману Федора Достоевского.

В рамках проекта "Большие гастроли", в котором театр Искандера участвует второй год, 12 и 13 ноября искандеровцы показали два своих спектакля на большой сцене Смоленского государственного академического театра имени А.С.Грибоедова.