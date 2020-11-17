В закрытом формате: выставка "Лучший художник года" откроется в Сухуме

Конкурсная выставка "Лучший художник" года проходит уже 19-й раз. Премия была учреждена Союзом художников Абхазии в 2001 году, мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Конкурсная выставка "Лучший художник года" откроется в Центральном выставочном зале Сухума в пятницу 20 ноября, рассказала директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

В 2020 году на выставку было отобрано более 70 работ абхазских художников. По словам Эльвиры Арсалия, все работы впечатляют.

"Хочу отметить, что все выставки, которые проходили все эти годы, не похожи друг на друга. В этом году на выставке будет представлено более 70 работ. В обеих залах ЦВЗ будут представлены картины маслом, графика, скульптура и так далее. По-моему, самое удивительное - то, что на конкурсе представлены очень хорошие работы, несмотря на то, что пандемия безусловно повлияла и на жизнь художников, и на их творчество. Возможно, даже карантин дал больше времени художникам, чтобы заниматься творчеством или же у них была возможность оглянуться назад, посмотреть другими глазами. Выставка очень интересная, поэтому мы очень хотим, чтобы люди увидели эти работы", - добавила она.

Открытие выставки и объявление итогов конкурса "Лучший художник года" в 2020-м пройдут в закрытом формате из-за пандемии коронавируса. Все желающие могут посмотреть экспозицию на второй день после официального открытия.

"Выставку мы не будем открывать как раньше с приглашенными гостями и заполненными залами. Можно сказать, это будет закрытый формат. На открытии будет ограниченный круг, все желающие могут посмотреть работы уже на следующий день после открытия выставки", - пояснила Арсалия и добавила, что при этом все гости ЦВЗ должны иметь при себе медицинские маски.

На выставке также допустимо присутствие не более 15 человек в зале, будет запрещен прием туристско-экскурсионных групп. Арсалия попросила воздержаться от посещения ЦВЗ при наличии симптомов, характерных для ОРВИ.

Арсалия отметила, что долгое отсутствие культурных событий отрицательно влияет даже на настроение общества.

"Мы уверены, что эта выставка поднимет настроение гостей ЦВЗ. Экспозиция будет открыта две-три недели. Думаю, выставка никак не повлияет на эпидемиологическую ситуацию", - добавила она.

Конкурсная выставка "Лучший художник года" проводится в Абхазии с 2001 года под руководством Министерства культуры Абхазии и Союза художников республики. Основная цель проекта – поддержка художников Абхазии и способствование развитию изобразительного искусства в республике. С 2017 года на сайте информационного агентства Sputnik Абхазия читатели могут выбрать понравившуюся работу.

В 2019 году лучшей работой была выбрана картина Сабины Кварчелия "Дучка читает". А "Лучшим художником года" по версии читателей Sputnik - Тимур Цвижба с работой "Мой верный друг".

