Одна победа на двоих: в Сухуме определили лучших художников года

В 2020 году на выставку "Лучший художник года" было отобрано более семидесяти работ абхазских художников.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Центральном выставочном зале Сухума подвели итоги конкурса "Лучший художник года". CC0 Лучший художник года в Абхазии: выбор читателей Sputnik

В 2020-м члены художественной комиссии первое место разделили между двумя участниками – Виссарионом Цвижба и Русланом Габлия.

Руслан Габлия представил работу "Осень", а Виссарион Цвижба – "Дальская депортация" из цикла "Апсилаа".

"Работа о махаджирстве. Такой тяжелой темы в художественном искусстве очень сложно касаться. В центре композиции мужчина, который снял с себя акама (ремень – прим.) и кинжал. То есть он перестает бороться. Но на фоне есть еще воины, которые не преклонили колено. Еще на картине я изобразил акуакуар (вареники с сыром в форме мешочков). Я думаю, что перед депортацией абхазы не могли уйти без проведения традиционного моления. Это говорит о том, что у людей еще была надежда на возвращение на родину", – отметил Виссарион Цвижба.

Второе место в конкурсе заняла Диана Хинтба с работой "Прогулка". Третье место разделили между собой Адриан (Адгур) Ампар и Сандро Жеткар.

Конкурс "Лучший художник года". © Sputnik / Леон Адлейба

Конкурс "Лучший художник года". © Sputnik / Леон Адлейба

Конкурс "Лучший художник года". © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 3 © Sputnik / Леон Адлейба Конкурс "Лучший художник года".

Призами художников наградило и представительство Россотрудничества в Абхазии. Были отмечены Игорь Панченко и Виталий Кацба.

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что участники конкурса показали работы в разных жанрах и стилях. Всего на выставке было представлено более 70 работ.

"Хочу поздравить всех нас с таким важным для нашей культурной жизни событием. В этом году открытие прошло в таком закрытом формате. Самое главное, что с завтрашнего дня выставка будет доступна для зрителей. Я рада, что мы смогли сохранить традицию, и в этом году выставка совершенно особенная – она должна поднять настроение всем, кто ее посетит", – подчеркнула Арсалия.

Конкурс-выставка "Лучший художник года" будет открыта для зрителей с 20 ноября. Все посетители должны быть в масках, единовременно допустимо присутствие не более 15 человек в зале, запрещен прием туристско-экскурсионных групп.