Абхазский драмтеатр выступит на фестивале в Нальчике со спектаклем "Цилиндр"

Международный театральный фестиваль "Южная сцена" пройдет в столице Кабардино-Балкарской республики с 3 по 7 декабря.

СУХУМ-27 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в фестивале "Южная сцена" в Нальчике, сообщается на официальной странице театра в Facebook.

"Дорогие наши зрители, мы рады сообщить вам, о своём участии в международном театральном фестивале "Южная сцена–100". Участие в данном фестивале является многолетней традицией, заложенной именитыми артистами, корифеями нашего театра, которую сегодня с гордостью продолжает молодое поколение", - говорится в сообщении.

Абхазский драмтеатр выступит с комедийным спектаклем "Цилиндр" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Спектакль поставил молодой режиссер Бенар Кове.

Премьера спектакля состоялась в Сухуме в июле 2020 года.

В 2019 году Абхазский драмтеатр участвовал в "Южной сцене" со спектаклем "Берег неба". По итогам фестиваля труппу наградили дипломом "Лучший актерский ансамбль".