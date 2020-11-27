14:37 27 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.45
  • EUR90.03
Поиск

Абхазский драмтеатр выступит на фестивале в Нальчике со спектаклем "Цилиндр"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201127/1031358996/Abkhazskiy-dramteatr-vystupit-na-festivale-v-Nalchike-so-spektaklem-Tsilindr.html

Международный театральный фестиваль "Южная сцена" пройдет в столице Кабардино-Балкарской республики с 3 по 7 декабря.

СУХУМ-27 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба примет участие в фестивале "Южная сцена" в Нальчике, сообщается на официальной странице театра в Facebook.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Я - мертвец!": премьера комедии "Цилиндр" прошла в Абхаздрамтеатре

"Дорогие наши зрители, мы рады сообщить вам, о своём участии в международном театральном фестивале "Южная сцена–100". Участие в данном фестивале является многолетней традицией, заложенной именитыми артистами, корифеями нашего театра, которую сегодня с гордостью продолжает молодое поколение", - говорится в сообщении.

Абхазский драмтеатр выступит с комедийным спектаклем "Цилиндр" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Спектакль поставил молодой режиссер Бенар Кове.

Премьера спектакля состоялась в Сухуме в июле 2020 года.

В 2019 году Абхазский драмтеатр участвовал в "Южной сцене" со спектаклем "Берег неба". По итогам фестиваля труппу наградили дипломом "Лучший актерский ансамбль".


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Культ Диего Марадоны в мире
США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма
Два часа в сутки: новый график веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться