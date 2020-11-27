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Русский Драматический театр

РУСДРАМ отменил поездку в Санкт-Петербург на фестиваль "Радуга"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201127/1031361981/RUSDRAM-otmenil-poezdku-v-Sankt-Peterburg-na-festival-Raduga.html

РУСДРАМ должен был показать спектакль "Электра" на сцене театра юного зрителя имени Брянцева в Санкт-Петербурге 5 декабря.

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Директор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба отменил поездку труппы на фестиваль "Радуга" в Санкт-Петербург. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я принял решение отменить нашу поездку на фестиваль "Радуга" в Санкт-Петербург со спектаклем "Электра". Неприятное, но совершенно необходимое решение", - пишет Хинтба.

Причина такого решения состоит в том, что у двух работников театра ПЦР-тестирование на COVID-19 выявило положительный результат, и как утверждает Хинтба, с ними контактировали практически все участники спектакля. Кроме того, в составе спектакля есть актеры, находящиеся в группе риска по возрасту, объяснил он.

По словам Хинтба, заболевшие, а также контактировавшие с ними лица отправлены на самоизоляцию.

Спектакль "Электра", по решению организаторов фестиваля, покажут в мае 2021 года на следующей "Радуге".

 

 


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