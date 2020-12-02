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"Василий Теркин" онлайн: РУСДРАМ покажет премьеру к 75-летию Победы

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Руский театр драмы имени Искандера при поддержке Россотрудничества уже показал онлайн-проект - вечер Чехова, приуроченный к юбилею писателя.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Премьера онлайн-спектакля "Василий Теркин" состоится на YouTube-канале РУСДРАМа 9 декабря, об этом корреспонденту Sputnik рассказал гендиректор Русского театра драмы имени Искандера Ираклий Хинтба.

По его словам, телеспектакль проводится при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии и приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы очень рады, что Россотрудничество поддержало такой замечательный проект. Это телеспектакль по мотивам знаменитой поэмы Александра Трифоновича Твардовского "Василий Теркин". Этот год юбилейный, приурочен к 75-летию Победы. Вот мы решили представить такую интересную работу с участием наших артистов. На нашем Youtube-канале, а также на странице Facebook в 21:00 состоится премьера "Василия Теркина", – отметил Хинтба.

Ранее Руский театр драмы при поддержке Россотрудничества показал другой онлайн-проект - вечер Чехова, приуроченный к юбилею писателя.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы постарались в часовом действии представить основные линии творчества великого русского писателя, драматурга. Нам показалось, получилось очень неплохо, более того, есть прекрасные отзывы зрителей и тысячи просмотров этого онлайн-проекта. Я думаю, что "Василий Теркин" будет не менее популярен, не менее интересен. Мы постараемся вложить в это всю нашу любовь, весь талант, который накоплен в нашем коллективе", – подчеркнул гендиректор театра.

Хинтба добавил, что уже более полутора месяцев РУСДРАМ, как и другие театры Абхазии, не работает.

"Уже полтора месяца мы очень от этого страдаем. Мы любыми путями хотим поддерживать творческую жизнь. Потому что иначе театр просто умрет, он не может находиться в состоянии анабиоза", – добавил он.

Согласно распоряжению президента Абхазии, театры и другие учреждения культуры не могут работать до 12 января из-за пандемии коронавируса.

 


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