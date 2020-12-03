Итоги премии имени Фазиля Искандера подведут 10 декабря в режиме онлайн

На соискание Международной премии имени Фазиля Искандера в 2020 году была выдвинута 51 работа, в том числе двоих абхазских авторов – журналиста Виталия Шария и общественного деятеля Астамура Какалия.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Вручение Международной премии имени Фазиля Искандера состоится 10 декабря в штаб-квартире русского ПЕН-центра, сказал в интервью радио Sputnik президент центра и председатель жюри премии Евгений Попов.

Он подчеркнул, что в связи с коронавирусной пандемией мероприятие пройдет в онлайн–режиме. "В штаб-квартире русского ПЕН-центра буду я, как председатель жюри, также Борис Евсеев и несколько приглашенных гостя", - сообщил он.

Участники церемонии будут связываться через программу Zoom, проинформировал Евгений Попов. На соискание Международной премии имени Фазиля Искандера была выдвинута 51 работа. Журналист Виталий Шария и общественный деятель Астамур Какалия вошли в шорт-лист премии.

"Премия набирает силу с каждым годом, в этом году у нас было очень много претендентов, выбор был очень трудный, а уж тем более <трудно> из короткого списка выбрать абсолютного лауреата. Но, кажется, что мы с этим справились, и это замечательное свидетельство того, что премия становится известной все больше и больше", - заметил председатель жюри.

Главным критерием в оценке произведений является качество, вне зависимости от того, кому они принадлежат, начинающим авторам, или уже известным личностям, в этом смысле будут некоторые сюрпризы, пообещал Попов.

"Всех секретов раскрывать пока не могу, но замечу, что высоко оценен один из абхазских писателей. Все члены жюри большие профессионалы и люди здравомыслящие, то есть, там нет такого, что кто-то проталкивает своего. Мы друг друга убеждаем, это единственный способ определить победителя и не вызвать потом никаких разочарований", - сказал он.

По сравнению с прошлыми годами, определить победителей было сложнее, так как было больше людей, отметил Попов.

"Например, была превосходная рукопись человека из Сибири, но не имеющая никакого отношения ни к Фазилю Искандеру, ни к духу его произведений. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены были отставить этого человека еще на коротком списке", - подчеркнул председатель жюри.

Он также рассказал, что из года в год большинство работ, которые предлагаются на участие в конкурсе, сохраняют тематику и интонации Фазиля Искандера.

"Фазиль Искандер очень крупный и уникальный писатель, и я считаю ошибкой, что он не получил Нобелевскую премию, он ее вполне достоин. Он гораздо более крупный писатель, чем многие нобелевские лауреаты. Искандер внес в русскую литературу неповторимую, высококачественную абхазскую, кавказскую интонацию. Он всегда говорил, что поскольку пишет по-русски в этом смысле он русский писатель. Безусловно, Искандер расширил рамки русской литературы, ему подражать невозможно, кто ему начинает подражать, тот неизбежно проигрывает, но учиться у него необходимо. Слава богу, что это делают молодые писатели", - заметил Попов.

Он также заметил, что в Литературном институте, где сам преподает, все студенты проходят произведения Фазиля Искандера.

"Все знают, что он классик, и классик не такой как Лев Толстой, такой нахмуренный, а чуть-чуть смешливый, с иронией, юмором и очень серьезный одновременно. Таким и должен быть писатель, Искандер - писатель мирового класса", - уверен Евгений Попов.

Председатель жюри подчеркнул, что не может сравнить творчество Фазиля Искандера с произведениями другого автора.

"Писатель должен напоминать самого себя, все, что сделал Фазиль Искандер он придумал сам, он ни у кого это не заимствовал, никто его не учил, это ноу-хау, такими и должны быть писатели. Есть молодые интересные авторы, один из которых получит специальный приз, он пишет абсолютно по-другому, чем Искандер, но он достоин этой награды", - заключил Евгений Попов.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2019 году лауреатом Международной литературной премии имени Искандера стал абхазский писатель Владимир Делба.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.