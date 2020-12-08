"Хранители" прошлого: как реставраторы из России помогают Госмузею в Гудауте

О том, какие именно задачи стояли перед российскими специалистами в Абхазии, какую работу они успели провести, какие предметы, обладающие культурной и исторической ценностью, они восстановили, как им работалось с местными специалистами, и почему гостям из России зимняя Абхазия показалась странной, в материале корреспондента Sputnik.
Бадри Есиава, Sputnik
Музейные "пациенты"
Художники-реставраторы из Санкт-Петербурга Марина Субботина и Анастасия Охтина прибыли в Абхазию неделю назад для того, чтобы ознакомиться с фондом Госмузея в Гудауте, составить списки экспонатов, дать оценку их состоянию, подготовить документы о состоянии фонда и, конечно же, поделиться опытом с абхазскими коллегами и совместно с ними восстановить некоторые предметы с исторической значимостью.
По словам специалистов, это была подготовительная часть работ перед более масштабным этапом по восстановлению экспонатов, хранящихся в фонде музея, для последующей их экспозиции.
"За период нашего пребывания здесь мы успели поделиться опытом с сотрудниками музея, показать наши методики, частично внедрить их в работу музея. Помимо реставрационных моментов, мы поделились нашим опытом о том, в каких условиях должны храниться экспонаты после восстановления и как за ними следить до реставрации", - рассказала Марина Субботина.
Реставраторы из России продемонстрировали журналистам один из способов удаления ржавчины с предметов на примере медной емкости для керосина, напоминающей большую кружку с длинной ручкой. Использовали при этом шлифовальный аппарат, звук которого был похож на бормашину в стоматологии. От осторожных и сосредоточенных при работе с предметом действий специалистов, в сочетании со звоном аппарата в голове еще ярче всплыли не самые приятные картинки из детства.
Ржавчину и налет с поверхности медного "пациента" удаляли с помощью стальной насадки, которую обычно используют для предметов из твердых материалов. Латунные и прорезиненные насадки подходят для восстановления предметов из мягких материалов. При всем этом также необходимо учитывать, в каком состоянии находится предмет.
За неполную неделю Марина и Анастасия вместе с абхазскими коллегами восстановили, в том числе, деревянные миски, серп, цапку, саблю.
Все эти предметы датируются XVIII-XX веками, но, несмотря на это, уверены девушки, обладают не меньшей исторической ценностью, нежели остальные экспонаты. Более подробно углубиться в прошлое этих экспонатов они не успели.
"Если отреставрировать весь фонд, то можно выставлять его в полном объеме. В действительности здесь все интересно как с точки зрения реставраторов, так и с художественной стороны. Это и мужские, женские пояса, конская упряжь, мужские и женские седла, холодное оружие. Приятного удивило разнообразие фонда и количество предметов, хранящихся в нем", - поделилась Марина Субботина.
По мнению ее коллеги Анастасии Охтиной, потенциал гудаутского Госмузея можно сравнить с краеведческими музеями России высокого уровня. Не по количеству экспонатов, но по их разнообразию и подборке материала.
Много предметов из фонда музея, которые еще не представлены на обозрение, реставраторам не удалось восстановить до конца, так как в гудаутском музее отсутствует спецоборудование для этого. По оценке реставраторов, немало предметов находится в плохом состоянии, но их все еще можно спасти.
Для восстановления предметов, обладающих исторической, культурной и материальной ценностью музею необходимо приобрести сушильное оборудование, куда на некоторое время помещают экспонаты после реставрации с использованием химикатов. Также музею понадобится еще несколько аппаратов для шлифования, сейчас у них на "вооружении" всего один, вытяжка для воздуха, весы.
Обязательным пунктом специалисты назвали наличие бескислотной микалентной бумаги для упаковки уже восстановленных предметов и специальных ящиков без содержания кислот и клея для складирования. Весь этот минимальный перечень – удовольствие не из дешевых, подчеркнули специалисты.
Как стать реставратором
Марина Субботина работает реставратором десять лет, ее коллега Анастасия Охтина пять лет. Истории выбора этой профессии у девушек во многом схожи. Каждая из них почувствовала тягу к такому творчеству еще в подростковом возрасте.
"В школе я ходила в художественную школу. Тогда же я приняла решение о том, что хочу работать с металлом. Обучилась ювелирному делу, но в какой-то момент поняла, что мне этого мало. Посещая музеи, я изучала предметы, и меня потянуло именно на сохранение культурного наследия. Поступила в институт культуры, направление у меня было "реставрация металлов". В течение нескольких лет мы посещали практические занятия в музеях, и на меня обратили внимание. После окончания учебы предложили работу в музее", - рассказала Субботина.
Работа реставратора не лишила Субботину возможности творить для себя. Когда есть свободные несколько дней, отметила Марина, она старается использовать это время для создания разных ювелирных украшений.
Марина также поделилась воспоминаниями о том, какой предмет стал первым в ее практике в качестве реставратора – это был ржавый гвоздь, найденный где-то на раскопках. Так как в тот период она только начинала свой профессиональный творческий путь, набивать руку приходилось примерно на таких предметах.
"Работа даже с теми самыми гвоздями дает тебе понимание того, с чем тебе придется столкнуться в будущем. Работа реставратора – это усидчивость и терпение. Не важно, какой именно предмет ты восстанавливаешь, ржавый гвоздь или что-то драгоценное", - уверена Субботина.
Анастасия Охтина окончила Санкт-Петербургский горный университет по направлению "технология художественной обработки материалов". Первый предмет, который ей доверили на практических занятиях очистить от загрязнений, была алебарда.
Девушки в работе не разделяют, к какому периоду относится тот или иной предмет, требующий реставрации и насколько он дорогой в материальном плане. Все, что попадает к ним в руки для восстановления, уверены они, бесценно, и ко всему необходимо относиться одинаково внимательно, аккуратно и усердно.
"Те предметы, которые мы можем держать в своих руках, для многих они недоступны. Большинство людей могут их увидеть только в музеях за витринным стеклом, а мы эти вещи, неважно из какого материала и из какого времени, можем потрогать, почувствовать историю бытования этого предмета. Это очень волнительно", - сказал Субботина.
Волнение в первую очередь ощущается из-за ответственности, которая возложена на мастеров во время работы, уточнила она и добавила, что настоящему реставратору присуще чувство сомнения. В такой ситуации всегда надо обращаться к коллегам за советом о том, правильно ли все делается. Самоуверенность может погубить культурную ценность, что недопустимо.
Профессия реставратора связана с частыми командировками и долгим отсутствием дома, поделились девушки, но при этом они стараются не обделять семью вниманием и при каждом удобном случае, в выходные проводят время с родными. Тем, кто пока еще только планирует связать свою жизнь с этой работой или уже загорелся идеей, Анастасия посоветовала идти к своей цели, несмотря ни на что.
Услуги реставраторов, в том числе их консультации и заключения в России очень востребованы как среди музеев, так и среди коллекционеров, уточнила Марина и добавила, что специалистов в этой области с богатым опытом в стране не так много. В работе, которая не терпит спешки, необходимо учитывать не только из какого материала изготовлен предмет, но и его форму, размеры, сохранность.
Пандемия коронавируса не обошла стороной и сферу реставрационных работ, поделились Марина и Анастасия. Так как в музеях введены определенные меры предосторожности, например, периодическая обработка помещений, изменился режим рабочего дня.
"Во время обработки мы должны покинуть помещение, и эти моменты нас заставляют менять свой график. Приходится все время держать в голове, что в это время придут люди и начнут обрабатывать помещение, и нам надо остановить работу, все отложить и вернуться после завершения обработки", - сказала Субботина.
Первое время, отметила она, новый распорядок слегка выбивал из рабочей колеи, но со временем привыкли. Кроме ношения медицинских масок и сокращения общения вживую, особых изменений в период пандемии не произошло, рассказала Анастасия.
"Странная" Абхазия
В отличие от Марины, Анастасия впервые посетила Абхазию, но рабочий график не дал ей возможности ознакомиться с основными достопримечательностями страны и насладиться экскурсиями по наиболее популярным маршрутам. При всем этом общее впечатление о республике у нее успело сложиться.
"Мне очень нравится близость моря к горам. Мы живем в большом городе, и в нем элементарно нет чистого воздуха, а тут легкие просто раскрываются. На дворе зима, а по вашей погоде этого и не скажешь. В Санкт-Петербурге сейчас нулевая температура, здесь +10, +15 и ощущать лучи солнца на себе очень приятно", - сказала Охтина и добавила, что задумалась о приезде в Абхазию летом вне работы.
Субботина отдыхала с друзьями в республике в 2018 и 2019 году. Оба раза в селе Алахадзы Гагрского района. До этого дня она знала об Абхазии лишь по телевизионным новостям и от родителей, которые проводили здесь отпуск еще в довоенное время.
"Увидев горы в 2018 году, я поняла, что именно этого мне не хватало в жизни. Мы съездили на разные экскурсии, и меня это очень успокаивало. Находясь рядом с горами, в просторе ощущаешь настоящую свободу", - отметила Субботина.
Девушка призналась, что изучить абхазскую национальную кухню ей не очень удалось, но хорошо запомнила вкус мамалыги. Марина так и не поняла, понравился ли ей абхазский "хлеб" или нет, но ей было любопытно.
Во время отдыха Субботина и ее друзья также побывали на "абхазском застолье" - часть экскурсионной программы, в рамках которой гостей знакомят с бытом местного населения, культурой и национальной кухней.
Зимняя Абхазия реставраторам из России показалась странной. Во-первых, из-за аномально теплой погоды для этого времени года, а во-вторых удивила немноголюдность в городе и отсутствие суеты.
Рука об руку
Работать с абхазскими коллегами Марине и Анастасии было легко. Сотрудничество проходило в дружеской атмосфере и при полном взаимопонимании, рассказали они.
"У нас сразу наладился рабочий контакт, и не возникало вопросов о том, у кого больше опыта. Предметы, которые мы вам показали, в основном обрабатывали сотрудники музея под нашим контролем. В принципе, все схватывалось налету, и поэтому работать вместе с ними было очень приятно", - сказала Марина.
Сотрудник Государственного музея в Гудауте Алхас Курмазия также остался доволен результатом работы с российскими коллегами, но, по его словам, времени для более детального углубления в суть дела было ограничено.
"Я не реставратор, я художник-оформитель. Так вышло, что мне приходилось заниматься не своим делом, вынужденно пытаюсь овладеть новой профессией. Надеюсь, что-то из этого получится. Конечно, кое-чему нас научили российские реставраторы, но времени было мало. Мы будем поддерживать с ними связь, и если возникнут вопросы, будем консультироваться по телефону", - объяснил Курмазия.
Директор музея Батал Гунба с сожалением рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik, что упущено много времени, и надо было раньше обратиться к зарубежным реставраторам. В послевоенные годы сотни экспонатов античного периода и средневековья просто рассыпались. Без восстановительных работ эта участь ждет и другие предметы, хранящиеся в фонде музея.
"Нам еще нужно дополнительное оборудование для решения этих задач, так российские специалисты не могут постоянно находиться здесь. Возможно, мы обратимся за помощью к государству, чтобы нам помогли приобрести небольшую и недорогую лабораторию, где наши специалисты смогли бы реставрировать экспонаты", - отметил Гунба.
Гунба добавил, что в фонде музея хранится несколько тысяч экспонатов, и коллекция пополняется из года в год. Что-то музей приобретает за свой счет, многое дарят жители страны.
Советник министра культуры Абхазии по международным связям Абзагу Цвижба уверен, что проекты, направленные на взаимодействие абхазских и российских специалистов, - важный шаг в работе по сохранению этнокультурного наследия республики.
"Это был первый этап работы. В дальнейшем запланировано сотрудничество и с другими музеями России, в том числе в поиске новых экспонатов и восстановлению их. Министерство культуры Абхазии информировано в этой области и готово сотрудничать с российскими коллегами в будущем, так как это важный шаг для нашей истории", - сказал советник министра культуры.
Цвижба поблагодарил российских коллег и руководство Государственного музея за вклад в эту деятельность.