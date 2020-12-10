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Человек безграничной доброты: памяти Тимура Кайтан

© Foto / Ибрагим Чкадуа
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201210/1031441567/Chelovek-bezgranichnoy-dobroty-pamyati-Timura-Kaytan.html

Абхазский художник, член Союза художников Абхазии, скульптор, график, автор герба столицы Тимур Кайтан умер на 59-м году жизни.

СУХУМ, 10 дек -  Sputnik, Илана Миквабия. Тимур Кайтан на протяжении нескольких недель лечился от коронавирусной инфекции, он скончался 9 декабря в Сухуме. О жизни художника, о его работах и любви к Сухуму читайте в материале Sputnik.

Сухум скорбит о смерти главного художника столицы Тимура Кайтан. Он ушел на 59-м году жизни, несколько недель он боролся с коронавирусной инфекцией.

"Знаете, он был очень добрым, а доброта - это такое свойство, которое либо есть у человека, либо нет, а если есть, она же безграничная", - начал свой рассказ о Тимуре абхазский писатель Ричард Чкадуа.

Ричард знал Тимура много лет, ему удалось и поработать с ним – Кайтан иллюстрировал книги Ричарда. Писатель рассказал, что многое в своем творчестве Тимур Кайтан посвятил Сухуму. Он отреставрировал шпиль гостиницы "Рица", фонтан в парке на набережной также его работа. По словам Чкадуа, Тимур очень переживал за свой город.

Фонтан в парке на Набережной махаджиров.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фонтан в парке на набережной махаджиров.

"Мы часто встречались с ним у того самого фонтана, все время он подходил к нему и говорил, что ему чего-то не хватает в нем, он хотел довести все до совершенства, все, что связано с творчеством. А я иногда ему говорил: "Это же не твой родной дом, квартира, комната, а ты за каждый уголок переживаешь", - рассказал Ричард Чкадуа.

Неожиданной смерть Тимура стала для его близкого друга Ахры Бжания. На своей странице в Facebook Бжания поделился воспоминаниями, связанными с художником.

"Скромный, трудолюбивый, ответственный Тимур был патриотом в самом правильном смысле этого слова. Всегда там, где надо, даже в самые трудные времена. Вообще, наши художники отличились в войну. Казалось бы, элита, да и в тылу, и на агитфронте дел немало нашлось бы. Но нет, от звонка до звонка отстояли в самом пекле, и Тимур наравне со всеми", - рассказал Ахра Бжания.
  • Работы Темура Кайтан
    © Foto / из личного архива Темура Кайтан
  • Работы Темура Кайтан
    © Foto / из личного архива Темура Кайтан
  • Работы Темура Кайтан
    © Foto / из личного архива Темура Кайтан
  • Работы Темура Кайтан
    © Foto / из личного архива Темура Кайтан
  • Работы Темура Кайтан
    © Foto / из личного архива Темура Кайтан
  • Работы Темура Кайтан
    © Foto / из личного архива Темура Кайтан
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© Foto / из личного архива Темура Кайтан
Работы Темура Кайтан

Ахра рассказал, что главное, что ценил Тимур в Сухуме – это архитектура. Он очень переживал, когда разрушались памятники архитектуры. Мечтой Тимура была реставрация башен на бывшей гостинице "Россия".

"Тимур очень много успел сделать для Сухума. В каком-то смысле наш город - это город его символов. Скульптура, барельефы, шрифты, логотипы, интерьеры, герб, в конце концов, – все это неотъемлемая часть среды, в которой мы живем, наше культурное пространство", - отметил Бжания.

Тимур Кайтан родился 15 сентября 1962 года в Сухуме. Окончил Сухумское художественное училище имени А. Чачба (1978-1982), Тбилисскую академию художеств (1985–1989). Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Работы Тимура Кайтан находятся в разных странах в коллекции частных лиц. Тимур Кайтан - автор герба Сухума, соавтор стелы добровольцам в Гудауте, автор дизайна ряда памятных монет Нацбанка Абхазии.  


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