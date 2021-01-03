Что обязательно смотреть в кино в 2021 году

Авторы из ведущего американского издания "Variety" составили список самых ожидаемых фильмов 2021 года. В подборку включили также картины, которые должны были выйти еще в прошлом году, но им помешала пандемия коронавируса.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Киноманы с нетерпением ждут выхода на экраны новых картин. Многие из них не появились вовремя из-за эпидемиологической обстановки в мире, но есть надежда, что наступивший год в этом смысле будет лучше ушедшего.

В начале марта на мировые экраны должен выйдет анимационный фильм студии Disney "Рейя и последний дракон". Героиня этой картины - смелая девушка, которая хочет спасти свое королевство и ей это удается.

Ближе к концу месяца поклонников Эдди Мерфи ждет долгожданная премьера сиквела комедии "Поездка в Америку".

На март также запланирована премьера криминальной драмы Алана Тейлора "Множественные святые Ньюарка". Картина станет приквелом одного из самых успешных и титулованных сериалов современности "Клан Сопрано".

Весной зрители увидят супергеройский фильм ужасов "Морибус" с Джаредом Лето, заключительный фильм Бондианы "Не время умирать", сиквел хоррора "Тихое место" с Эмили Блант, а также девятую часть остросюжетного боевика "Форсаж".

Лето для киноманов обещает быть насыщенным. Запланирован выход таких фильмов, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Охотники за привидениями: Наследники", "Миньоны: Грювитация", "Топ Ган: Мэверик" с участием Тома Круза. Он же стал звездой блокбастера "Миссия невыполнима-7", который должен появиться в конце лета.

На зиму запланированы премьеры таких лент, как "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо, "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга, третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом, научно-фантастического боевика "Матрица-4" с Киану Ривзом.