Фантастика, драма, криминал: продолжение десяти самых ожидаемых сериалов в новом году

Корреспондент Sputnik подготовил обзор десяти, по его мнению, наиболее удачных сериалов за последние годы, продолжение которых запланировано в 2021 году. Список сериалов и их последовательность в материале составлены исключительно по вкусу автора и может не совпадать с мнением читателей.

Бадри Есиава, Sputnik

"Видеть"

Первый сезон американского научно-фантастического драматического телесериала "Видеть" вышел на экраны в ноябре 2019 года. На мой взгляд, это один из сериалов с наиболее необычным и мрачным сюжетом, повествующий о том, как в результате некоего катаклизма все человечество утратило способность видеть и как оно выживает.

Многие века люди жили в полном мраке и позабыли не только свою историю, но и перестали верить в то, что человечество когда-то обладало таким даром, как зрение. Всех, кто об этом говорил, приравнивали к еретикам и казнили. Из поколения в поколение слепые народы развивали слух, обоняние и осязание. Каждый по-разному в этом преуспел, но главный герой ленты Джейсон Момоа в роли вождя племени Алкенни Баба Восса, также известный нам по сериалу "Игра престолов" в роли Кхала Дрого, довел все эти навыки до совершенства.

История берет свое начало со дня, когда у супруги вождя, которая пришла в племя уже беременной, рождается двойня. Как оказалось, отец малышей был зрячим и его дар передался потомству, на которое ведется охота. Вождь Баба Восса пытается спасти их и свое племя от смерти. Точная дата выхода второго сезона еще не заявлена, но предположительно это произойдет осенью 2021 года.

"Бумажный дом"

Нашумевший испанский сериал о группе грабителей, использующих необычные методы ограбления и обладающих изрядной наглостью, вышел на экраны в 2017 году. В Абхазии он завоевал популярность лишь спустя 2-3 года. По сюжеты герои сериала в первых двух сезонах опустошают королевский монетный двор Испании, а в последующих двух сезонах пытаются обчистить Банк Испании.

Задачи не из легких, но у идейного лидера банды по прозвищу Профессор всегда туз в рукаве. Он рассчитывает все развития событий, но нельзя все предусмотреть, когда ты имеешь дело с кучей людей с разными характерами, умениями, амбициями и простыми человеческими слабостями. Четвертый сезон завершился, пожалуй, на самом интригующем моменте и с вопросом "как же они на этот раз выкрутятся?". Будем надеться, что в мае 2021 года, когда назначена дата выхода первой серии пятого сезона, мы получим ответ на этот вопрос.

"Острые козырьки"

Британский криминальный сериал "Острые козырьки" за семь лет с момента выхода собрал многомиллионную армию поклонников. Кинолента повествует о известном преступном клане Шелби, орудовавшим в Бирмингеме еще в начале XX века. Эти ребята отличались жестким нравом, неистовой злобой и жестокостью. С годами они высоко поднялись в криминальном мире и многое под себя подмяли. В каждом новом сезоне перед ними встают новые задачи, решить которые мирным путем у них никак не получается. Впрочем, они так особо не умеют и не очень-то хотят.

Выход шестого сезона ожидался весной 2020 года, но из-за пандемии авторы сериала не уложились в срок. На мой взгляд, "Острые козырьки" затянули, и уже после третьего сезона он стал слегка утомительным. К пятому сезону семья гангстеров Шелби и их подручные "выросли" от уличных бандитов до политиков. Глава семейства Киллиан Мерфи в роли Томи решил развернуться до небывалых масштабов, и на этот пути ему пришлось схлестнуться с противником, обладающим властью, влиянием и большими деньгами. Удастся ему это или нет, скорее всего, мы узнаем в конце этого года или же в начале следующего.

"Викинги"

В марте 2013 года вышел канадско-ирландский сериал "Викинги". По рейтингу до "Игры престолов" он не дотянул, но при этом, несомненно, занял высокую нишу в мире киноиндустрии.

В сериале рассказана история норвежского викинга Рагнара Лодброка и его сыновей, которые на протяжении многих десятилетий терроризировали европейские страны своими набегами и опустошением. За шесть сезонов сериала его авторы сумели ярко отразить всю сущность людей, которые в разных обстоятельствах способны, как на проявление храбрости, изобретательности, милосердия, так и на предательство, подлость, цинизм и алчность.

Не утихают споры по поводу исторической достоверности сериала и многие в этом вопросе разделились на несколько лагерей. Седьмой и, скорее всего, завершающий сезон выйдет осенью 2021 года. Конечно, в том случае, если ничего не помешает его создателям.

"Последнее королевство"

"Последнее королевство" и "Викинги" по теме и периоду развития событий во многом пересекаются, но в действительности истории о разном. Сериал о том, как Утред – сын саксонского дворянина, похищенный данами еще в юном возрасте, становится сначала пленником, а с годами членом семьи заморских завоевателей. Парень вырос в семье викингов храбрым, умелым воином и отказывается признавать, что он христианин и не один из них. Во имя своей новой жизни и семьи он готов пожертвовать всем, но в ходе сериала зрители могут не раз наблюдать проявление эгоизма главного героя и умение подстраиваться под обстоятельства.

В конце концов Утреду все же предстоит сделать, какую сторону ему принять и ради чего. С 2015 года вышло четыре сезона "Последнего королевства", но дата начала выхода пятого сезона нигде не уточняется. Хотя, некоторые интернет ресурсы пишут, что это случится в августе 2021 года.

"Пацаны"

Супергеройский сериал "Пацаны" о людях со сверхъестественными способностями назвать семейной кинолентой можно только с натяжкой. Его не стоит смотреть детям, да и не всем взрослым тоже. Если вы не "перевариваете" мат на экране и интимные сцены, вам стоит его включать. Всем, кого это устраивает и тем, кто любит всякие супергероийские истории, к просмотру рекомендую.

Действие ленты разворачивается в мире, где супрегерои, напоминающие по своим способностям Супермена, Флэша, Чудо-женщину и многих других, всеобщие любимчики и звезды. Они работают на корпорацию, которая делает на них и для них большие деньги, периодически подкидывая им важные задания. На экранах все эти герои просто одуванчики, но в действительно один хуже другого. Против героев объединяется группа людей, которая пытается вывести их на чистую воду и, если удастся, уничтожить. Уже вышло два сезона "Пацанов". Третий запланирован на август 2021 года.

"Рассказ служанки"

Выход четвертого сезона сериала "Рассказ служанки" был назначен на апрель 2020 года, но его все еще нет. Как заявляют продюсеры кино, рабочий график сдвинул коронавирус и, возможно, следующий сезон можно будет увидеть уже в этом году, но тоже не факт.

Главную роль Джун Осборн в сериале играет Элизабет Мосс, которую в 2020 году зрители могли увидеть в фильме "Человек-невидимка" в роли Сесилии. По сюжету сериала "мир перевернулся" и США превратилась в Республику Галаада, где из-за природных катаклизмов и снижения рождаемости установился тоталитарный режим. Люди разделились на праведных, которые взяли управление в свои руки, и на прислуживающих им и приносящих потомство грешников.

"Очень странные дела"

Американский научно-фантастический сериал "Очень странные дела" можно похвалить не только за интересный и интригующий сценарий, но и за качественный подбор актерского состава и отсылками к произведениям 1980-ых годов, например, к "Оно" Стивена Кинга.

Главные персонажи сериала подростки, которые пытаются спасти девочку примерно их возраста со сверхъестественными способностями, сбежавшую из научной лаборатории. Помогают им в этом и взрослые, но противостоять фантастическим силам не так то и просто. Поэтому им приходится прикладывать к делу все силы и умения, рискуя своей жизнью.

Авторы кино – сценаристы, продюсеры и режиссеры братья Мэт и Росс Даффер обещают зрителям, как минимум еще один сезон, который станет четвертым и выйдет в 2021 году. Точную дата не названа.

"Охотник за разумом"

Сценарий этого сериала основан на документальной книге "Охотники за умами: ФБР против серийных убийств" Марка Олшейкера и Джона Дугласа. В киноленте рассказана история двух агентов ФБР, которые изучают серийных убийц, чтобы в дальнейшем применить эти знания при других преступлениях такого же характера. Ввидимо, в будущем это помогло при бюро открыть отдел поведенческого анализа, о работе которого с 2005 по 2020 годы на экраны выходил сериал "Мыслить как преступник".

Пока вышло два сезона "Охотника за разумом" и будет ли третий сезон еще не ясно. Как пишут некоторые издания, Netflix не стал продлевать контракты с актерами сериала, чтобы дать им возможность спокойно переключиться на другие проекты. Продюсер проекта Дэвид Финчер решил сосредоточиться над созданием фильма "Манк" и вторым сезоном анимационной антологии "Любовь, смерть и роботы".

"Мандалорец"

В 2019 году поклонники "Звездных войн" получили неплохой подарок от кинорежиссера, сценариста и актера Джона Фавро в виде сериала "Мандалорец". Действие сериала происходит через несколько лет после падения Галактической Империи и главный герой Мандалорец – представитель воинственного народа, который некогда славился своей храбростью, умением держать слово и силой, вынужден зарабатывать на жизнь, принимая разные заказы от сомнительных людей.

Кардинально его жизнь изменил заказ могущественных людей, которые попросили Мандалорца привести к ним ребенка, но на тот момент воин не знал, кем окажется этот симпатяга, покоривший сердца миллионов зрителей. Малыш был представителем расы Магистра Йоды и заказчики собирались его убить. Мандалорец, привыкший к своему новому спутнику, всячески не допускает такого развития событий. Третий сезон должен выйти на экраны 24 ноября 2021 года.