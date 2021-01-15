"Нас покидают лучшие": артисты о смерти Бориса Грачевского

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. В конце декабря Борис Грачевский был госпитализирован в тяжелом состоянии с диагностированным коронавирусом. Его не стало 14 января.

Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть своего коллеги, режиссера и сценариста - в материале РИА Новости.

Синоним "Ералаша"

Имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА Новости актер Леонид Ярмольник.

"Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались", - сказал он.

Артист отметил, что Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать.

© Sputnik / Сергей Пятаков Коридор киностудии имени М. Горького в Москве.

"Ушла эпоха"

Худрук "Ералаша" оставил в наследство зрителям свои фильмы, на которых выросли целые поколения и которые будут смотреть еще десятилетия, сказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

"Не верится, смерть и Грачевский несовместимые понятия, такой живой, такой веселый, такой энергичный человек, просто не укладывается в голове… Для меня это ужасный удар", - призналась она.

По ее словам, с создателем "Ералаша" ушла эпоха. "Грачевский – это же эпоха нашего детского кино. Несколько поколений выросло на "Ералаше", и моя дочка, и моя внучка. Прошли годы, и даже старые выпуски "Ералаша" сегодня смотрятся и смотрятся. Боря ушел, но он оставил нам такое наследство: его фильмы останутся на десятилетия еще. Мы потеряли замечательного человека, прекрасного совершенно организатора производства", - сказала Драпеко.

© Sputnik / Евгения Новоженина Юбилейный вечер Бориса Грачевского

"Ужасное горе"

Художественный руководитель "Ералаша" был прекрасным, светлым человеком, который подарил нам множество счастливых минут, его уход является невосполнимой утратой, рассказал РИА Новости композитор, народный артист России Алексей Рыбников.

"Я потрясен, потому что нас с Борисом связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Сколько я написал музыки для его "Ералаша", заставка, которая постоянно звучит, напоминает мне каждый раз о тех счастливых, молодых годах на киностудии Горького, когда мы с ним работали. Тяжело говорить", - рассказал он.

По его словам, Грачевский был жизнелюбивым и счастливейший человеком. "Это ужасное горе. Для меня он был светлой личностью. В памяти многих он останется прекрасным человеком, подарившим нам множество счастливых минут в его журнале. Его все любили. Для нас это невосполнимая утрата", - добавил Рыбников.

"Не стало человека"

Артистка Клара Новикова заявила в беседе с РЕН ТВ, что со смертью Грачевского потеряла не просто друга, но и человека, с которым было многое связано в жизни.

По словам актрисы, не стало ее друга и режиссера, у которого она снималась в "Ералаше". "Не стало даже просто человека, которого столько лет знаешь", - рассказала она, не исключив закрытие киножурнала после смерти Грачевского.

Новикова добавила, что никогда не видела режиссера грустным, он всегда "был с анекдотами, всегда оставался веселым, травил байки".

"Смеялся над болезнью"

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал "Пятому каналу", что еще в начале января Грачевский был настроен оптимистично, несмотря на то, что уже несколько дней находился в больнице с коронавирусом.

По словам Садальского, они обсуждали по телефону отснятый выпуск юмористического проекта, говорили о планах на следующие серии. "Он был веселый, сказал, что все в порядке, сказал, что скоро выпустит десятый номер "Ералаша", где он снял меня, обещал.

Он говорил, что очень хороший номер получился, что еще и на 11-й пойдем. Он мне присылал фотографии, где он в маске был, смеялся над болезнью", — вспомнил артист.

"Часть нашего детства"

Соболезнования в связи со смертью режиссера также выразил юморист Максим Галкин.

"Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего. Самые глубокие соболезнования Кате (вдове Грачевского. – прим. ред.) и всем близким", - написал артист в Instagram.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя в беседе RT смерть Грачевского, отметил, что мир "покидают лучшие".

"Яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие… Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек", — сказал он.