Сценарист "Софички" снимет эпизод сериала по известной игре для HBO

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us, который покажут на платформе HBO. Эту информацию подтвердил сам Балагов в своем Instagram.

"Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным", - написал Балагов на своей странице в Instagram.

Издание Hollywood Reporter написало, что изначально этот эпизод должен был снимать режиссер сериала "Чернобыль" Юхан Ренк, но он покинул проект из-за несовпадения графиков.

Над сценарием к сериалу работают Крейг Мэйзин, создатель сериала "Чернобыль", и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.

Сюжет рассказывает о мире спустя 20 лет после того, как современная цивилизация была уничтожена глобальной пандемией.

Балагов, ученик мастерской режиссера Александра Сокурова, его дебютный фильм "Теснота" был представлен на Каннском кинофестивале в 2017 году и получил приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Вторая режиссерская работа "Дылда" была показана в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

В 2017 году Балагов выступил одним из сценаристов российского художественного фильма "Софичка"Киры Коваленко по одноименной повести Фазиля Искандера.

Картина была в российском прокате в рамках программы КАРО.Арт "Новое молодое кино".

Премьера состоялась в самом большом московском кинотеатре "Октябрь" 6 марта 2017 года. 21 июня 2017 года прошла премьера и обсуждение "Софички" в прямом эфире Абхазского телевидения 21 июня.