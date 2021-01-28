Cкончался экс-руководитель Госансамбля Василий Царгуш

На 83-м году жизни скончался Народный артист Абхазии, худрук, главный дирижер и директор Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Василий Царгуш.

О том, какую роль сыграл Василий Царгуш в развитии абхазской культуры, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Путь в Госансамбль

Василий Царгуш родился в селе Ачандара Гудаутского района Абхазской АССР. В 1947 году поступил в Ачандарскую среднюю школу, которую окончил в 1958 году. После окончания школы поступил в Сухумское музыкальное училище на дирижерский факультет. В 1963 году окончил полный курс хоро-дирижерского факультета и был направлен на работу в Государственный ансамбль песни и танца Абхазии в качестве дирижера-хормейстера.

Любовь к народной музыке и танцам Василий Царгуш приобрел в детстве. Василий Царгуш был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного ансамбля песни и танца в 1968 году.

Государственный ансамбль народной песни и танца посещал в разные годы с гастролями Америку, европейские страны, Африку, Турцию и многие другие страны.

В одном из своих интервью он говорил, что двое братьев его отца танцевали в ансамбле во времена Нестора Лакоба.

"Младший долгое время выступал, ежегодно его отправляли на конкурсы в Грузию, ему не было равных, но был еще один танцор из Кутаиси, им обоим всегда давали вторые места. Грузинскому танцору нельзя было давать первое место, так как он значительно уступал, но они не могли дать первое место абхазу, поэтому их ставили на один уровень", - вспоминал Василий Царгуш.

Василий Царгуш в 1977 году поступил в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, который окончил в 1982 году и получил квалификацию "руководитель народного хора, дирижер".

Все свое детство Царгуш прожил в родном селе Ачандара. Во времена учебы в Музыкальном училище он руководил школьным хором, он также увлекался волейболом.

"В Ачандаре всегда была хорошая волейбольная команда, приезжали команды из других сел, из Лыхны, Дурипша, затем мы ездили в другие села, соревновались", - рассказывал при жизни Царгуш.

Скорбь по Василию Царгуш

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа в интервью радио Sputnik сказала, что опечалена вестью о кончине руководителя Государственного ансамбля Василия Царгуш.

"Он был близким другом моего отца, нашей семьи. Когда мы потеряли отца, он очень сильно нас опекал, поддерживал и всегда вспоминал добрым словом дружбу, и для меня это потеря родного человека", - отметила она.

Также Джениа добавила, что Василий Царгуш был выдающимся деятелем культуры Абхазии, обогатившим и популяризовавшим хоровое искусство в республике.

"Василий Царгуш был выдающимся композитором, обогатившим абхазскую хоровую музыкальную литературу. Очень многое из того, что мы слышим в исполнении хоров, это вышло из-под его пера", - говорит худрук Госфилармонии.

Руководитель Государственной хоровой капеллы Абхазии Нора Аджинджал заметила, что абхазская культура понесла большую потерю.

"Его никогда не забудут, надеюсь, что в будущем Государственный ансамбль Абхазии будет носить его имя", - сказала она.

Аджинджал отметила, что Василий Царгуш, будучи руководителем Госансамбля, объездил множество стран со своим коллективом, тем самым продвигая самобытную абхазскую культуру.

В 2001 году за создание кантат "О трех героях", "Память о погибших" и "Мать Абхазия" Василий Царгуш стал лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.