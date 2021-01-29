Минкульт проработает пути возобновления деятельности учреждений культуры

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции в Абхазии были введены 15 октября и с тех пор продлевались несколько раз. Все это время театры, музеи и другие учреждения культуры не работают в привычном режиме.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания дал поручение министру культуры Гудисе Агрба проработать до понедельника 1 февраля предложения по способам работы учреждений культуры уже после 10 февраля, когда истечет срок действующих ограничительных мер.

"Безусловно, какие-то ограничения (в сфере работы учреждений культуры - ред.) все же останутся", - добавил президент.

Тему деятельности учреждений культуры во время ограничительных мер из-за коронавируса затронул гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на встрече, которую в 29 января проводит Бжания с представителями интеллигенции Абхазии.

По его мнению, государство уделяет недостаточно времени возобновлению работы учреждений культуры. Хинтба отметил, что возможно возобновить деятельность с соблюдением мер безопасности – шахматной рассадки, неполного заполнения зала, использования защитных средств.

Гендиректор РУСДРАМа подчеркнул, что если творческий коллектив не находится в постоянном рабочем процессе, то он теряет тонус и энергию, а члены коллектива могут даже испытывать проблемы психологического характера.

"Наиболее эффективно будет не лишать людей окна в другую жизнь, способа укрепления духа", – сказал он.

Ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции среди населения Абхазии были введены 15 октября и с тех пор продлевались еще два раза: 24 ноября и 12 января. Все это время театры, музеи и другие учреждения культуры не работают в привычном режиме – для зрителя.

Ранее ограничительные меры, запрещавшие в том числе деятельность учреждений культуры, были введены в апреле и длились больше двух месяцев. Таким образом, театры Абхазии в общей сложности закрыты более полугода.