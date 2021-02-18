Умер российский актер Андрей Мягков

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в 1975 году.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Нововсти со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

На съемках фильма "Ирония судьбы" (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой - польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина - Андрей Мягков. © Sputnik / В. Алисов

Алиса Фрейндлих (слева) в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков (справа) в роли Новосельцева на съемках фильма "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова. © Sputnik

Кадр из фильма "Гроссмейстер". Режиссер Сергей Микаэлян. Киностудия "Ленфильм". 1972 г. В роли Сергея Хлебникова - актер Андрей Мягков. © Sputnik / Б. Чевелев

Кадр из фильма "Братья Карамазовы". Режиссер Иван Пырьев. Киностудия Мосфильм. 1968 год. В роли Грушеньки - Лионелла Пырьева (Скирда), Алеша Карамазов - артист Андрей Мягков. © Sputnik / И. Назаров

Кадр из художественного фильма "Надежда", снятого в 1973 году режиссером Марком Донским. В роли Владимира Ленина - актер Андрей Мягков, в роли Надежды Крупской - артистка Наталья Белохвостикова. © Sputnik / А. Конокотин 1 / 5 © Sputnik / В. Алисов На съемках фильма "Ирония судьбы" (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой - польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина - Андрей Мягков.

Среди последних работ Мягкова в кино — роль Царя в "Сказе про Федота-Стрельца" (2001 год) Сергея Овчарова, главные роли в фильмах "32-е декабря" и другие. Он сыграл и в "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова, а также в сериале "Туман рассеивается" Евгения Герасимова.