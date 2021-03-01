"Женский портрет": в ЦВЗ пройдет выставка работ абхазских художников

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится выставка "Женский портрет", сказала в интервью Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

На выставке, которая будет открыта с 3 по 25 марта, представят женские портреты, созданные художниками за последние 100 лет.

"Эта первая выставка после отмены ограничений, поэтому мы очень рады этому мероприятию. Ежегодно Союз художников весной проводит выставки, но в этом году мы решили отойти от традиционной подачи материала и сделать такой проект, как "Женский портрет", - подчеркнула Арсалия.

Она отметила, что в пространстве Центрального выставочного зала объединили работы, которые хранятся в Государственной картинной галерее, и портреты современных художников.

"Интересно то, что, например, на выставке будут представлены работы Александра Шервашидзе, которые написаны в 1920 году, на выставке будут представлены работы, которые написаны в этом году. Это очень интересная тема исследования, как меняется эталон женской красоты, как у художников меняются средства выразительности", - заметила руководитель ЦВЗ.

Эльвира Арсалия также сообщила, что торжественного открытия выставки не будет. Двери выставочного зала для посетителей будут открыты 4 марта, а третьего числа открытие будет для представителей СМИ и узкого круга организаторов.

"Мы понимаем, что ограничения сняли, но мы стараемся избегать большого скопления людей. Уже 4 марта выставка будет доступна для посетителей вплоть до 25 марта", - подчеркнула она.

На выставке "Женский портрет" представят свыше 50 работ более 30 абхазских художников, заметила Эльвира Арсалия.