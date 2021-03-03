Выставка "Женский портрет" открылась в ЦВЗ Союза художников Абхазии

СУХУМ, 3 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в среду 3 марта открылась выставка под названием "Женский портрет".

"Мы приветствуем вас на нашей первой выставке в этом году, которую мы посвящаем красоте, весне, началу жизни. Для нас эта выставка уникальна тем, что мы объединили в одном выставочном пространстве и работы из картинной галереи, которые были выполнены в разные годы, и работы современных художников", - сказала, открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

В пример она привела работу Александра Шервашидзе, которая была написана в 1920 году, в то же время на выставке представлены работы, выполненные в 2020 году.

"Это очень интересная выставка, которая работает на ссылках, на цитатах и диалогах. Можно наблюдать не только женский портрет, но наблюдать многие изменения, которые происходили в жизни, искусстве, в общественной жизни. За каждым из этих портретов какая-то история, судьба мастера, героини, и мы очень надеемся, что выставка вызовет интерес", - подчеркнула Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка работ в ЦВЗ посвященная 8 марта

Советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Нугзар Логуа заметил, что выбранная тема для выставки очень интересна.

"Я вас от души поздравляю, на этой выставке охвачены практически все периоды, представлены работы великого Александра Константиновича Чачба, других наших художников, работы из Картинной галереи. Есть работы современных художников как зрелых, так и молодых, я вас всех поздравляю с этим событием", - сказал Логуа.

На выставке "Женский портрет", которая будет открыта до 25 марта, представлено свыше 50 работ более 30 художников.