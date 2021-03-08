Семь фильмов о сильных и неординарных женщинах

Как отметить Международный женский праздник, каждый решает сам. Можно, к примеру, посмотреть фильмы о прекрасных и сильных женщинах.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Художницы, фотографы, писательницы, модельеры, королевы - женщинам под силу любая роль, о чем свидетельствует подборка фильмов о ярких женщинах, прославившихся на весь мир, несмотря ни на что отстаивающих себя и свое дело, даже когда некоторым из них приходилось жертвовать интересами и талантом ради карьеры знаменитых мужей.

"Фрида" (2002)

Одна из культовых картин - драма американского режиссера Джули Тэймор о жизни мексиканской художницы Фриды Кало, которую сыграла Сальма Хайек. Фильм рассказывает о нелегкой судьбе Кало. После страшной аварии в раннем детстве Фрида перенесла не одну болезненную операцию, но нашла успокоение в холсте и красках. Художница прославившейся на весь мир эксцентричными, порой непристойными выходками, безумными взаимоотношениями с мужем Диего Риверой и странным, но завораживающим творчеством.

"Коко до Шанель" (2009)

История жизни еще одной выдающейся женщины - Коко Шанель - легла в основу сразу нескольких фильмов. Один из них - "Коко до Шанель", рассказывающий о жизни знаменитой француженки в исполнении Одри Тоту еще до того, как она стала одевать сначала Париж, а затем и весь мир.

Жизнь Габриэль Шанель заслуживала экранизации не только из-за того, что она стала основательницей великого модного дома, но и потому, что провинциальная девочка, работающая певичкой в кабаре, смогла достичь небывалых высот, добравшись до олимпа стиля.

"Жизнь в розовом цвете" (2007)

Жизнь "французского воробышка" - Эдит Пиаф - была совсем не похожа на "розовый цвет". Ее судьба наполнена блистательными триумфами и сокрушительными ударами. С юного возраста ей приходилось зарабатывать на жизнь, выступая на улице вместе с отцом и забавляя публику звонким голоском. Пиаф добилась колоссального успеха, ее имя тянется через десятилетия, отдаваясь в памяти не одного поколения.

Исполнившая в фильме главную роль француженка Марион Котийяр так точно попала в образ великой артистки, что была удостоена "Оскара".

"Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус" (2006)

Картина Стивена Шейнберга рассказывает художественную версию жизни великого американского фотографа-документалиста Дианы Арбус, ее путь к своему гению.

"Принцесса Монако" (2014)

Еще одна актриса Грейс Келли запомнилась миру не только яркими ролями в голливудских фильмах, но и решением оставить карьеру ради возлюбленного - князя Монако Ренье III.

Ее судьба стала воплощением классических сказок, где героиня выходит замуж за принца. Фильм "Принцесса Монако", где главную роль исполнила Николь Кидман, показывает не только красивую жизнь княгини, но и сложности, с которыми ей приходится сталкиваться: амбиции, самореализация с одной стороны и обязательства перед государством с другой.

"7 дней и ночей с Мэрилин" (2011)

Фильм британского режиссера Саймона Кертиса о легендарной блондинке Мэрилин Монро, основанный на мемуарах Колина Кларка, работавшего вместе с актрисой на съемках фильма "Принц и танцовщица". В центре сюжета – целеустремленный молодой человек, одержимый кинематографом. Он устраивается на должность третьего помощника режиссера на студию, где идут съемки "Принца и танцовщицы". Юноша очарован главной звездой картины – Мэрилин Монро, которая в это время страдает от непонимания окружающих.

"Эвита" (1996)

История помнит еще одну женщину, отказавшуюся от своей карьеры ради карьеры супруга. Фильм "Эвита" повествует о первой леди Аргентины Эве Перон - непоколебимой и свободолюбивой женщине, которая благодаря этим качествам стала одной из влиятельных персон в стране.

Успешно реализовав себя на актерском поприще, Эва вышла замуж за полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии президентом Аргентины.

Фильм, где роль Эвы сыграла Мадонна, рассказывает о пути человека, который, преодолев сложности, сумел заставить мир слышать себя и говорить о себе.