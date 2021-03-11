"Вихрь" из Гагры: ансамбль "Афыртын" взял Гран-при на фестивале в Сочи

В международном фестивале-конкурсе "Надежды Европы" приняли участие более 30 ансамблей из России, Абхазии и Аджарии.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Детский хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры взял Гран-при на фестивале-конкурсе "Надежды Европы" в Сочи, рассказал корреспонденту Sputnik один из руководителей ансамбля Мурат Крия.

"Мы представили два номера – это абхазский народный танец и танец махаджиров. Зрители очень тепло приняли наше выступление. Нам присудили Гран-при, что позволило нашему ансамблю выйти в финал конкурса, который пройдет в Москве с 27 апреля по 2 мая. Гала-концерт состоится в Кремле, - отметил он.

Крия добавил, что из-за пандемии коронавируса ученики ансамбля "Афыртын" впервые за год вышли на сцену. В прошлый раз они выступили на том же фестивале в Дагомысе, где тоже взяли Гран-при, но из-за невозможности проведения очередных этапов конкурса по причине угрозы COVID-19, результаты были аннулированы. Участвовало тогда в фестивале около 70 ансамблей.

© Foto / Мурат Кирия Руководители "Афыртына" Аляс Барциц (слева) и Мурат Крия с участницами ансамбля

Детский хореографический ансамбль "Афыртын" был создан в 2002 году Заслуженным артистом Абхазии Львом Кецба. Этот коллектив стал правопреемником одноименного ансамбля 80-х годов, в котором танцевали взрослые, в том числе Кецба, который ушел из жизни в 2017 году.

В советский период "Афыртын" завоевывал награды на международных конкурсах и даже вошел в список ЮНЕСКО, как один из лучших ансамблей национального танца. Во время Отечественной войны народа Абхазии ансамбль распался, многие артисты с оружием в руках отстаивали независимость страны.

После кончины Льва Кецба руководителями ансамбля стали его воспитанники Мурат Крия и Аляс Барциц.

Международное фестивальное движение "Надежды Европы" был создан в 1993 году Народным артистом СССР, хореографом, балетмейстером, актером Махмудом Эсамбаевым. С тех пор творческие фестивали и конкурсы ежегодно проводятся в России, Европе, США и Северной Африке.

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