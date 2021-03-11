Ансамбль "Самурзакан" выступит на фестивале в Кремле

В международном фестивале-конкурсе "Надежды Европы" в Сочи приняли участие более 30 ансамблей из России, Абхазии и Аджарии.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Детский вокально-инструментальный фольклорный ансамбль "Самурзакан" из села Гал-хуч Ткуарчалского района выступит на фестивале в Кремле в апреле 2021 года, рассказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель коллектива Михаил Джумутия.

"Мы участвовали в фестивале "Надежда Европы" в Сочи, в вокальной номинации "фольклорный жанр" мы победили. Представили на конкурсе четыре народные песни – "Апсынра", "Салуман ахаца", немного обновленную нами композицию "Эльбрус красавец" и "Бицца бара".

Джумутия добавил, что Гала-концерт, на котором объявят победителей фестиваля в каждой из номинаций, пройдет в Кремле 27 апреля. Коллектив с нетерпением ждет этой поездки, но без поддержки государства, отметил он, сделать это вряд ли удастся, так как поездка в столицу России обойдется недешево. Расходы на поездку в Сочи, проживание и питание взяли на себя родители.

"Самурзакан" был создан Михаилом Джумутия в 1997 году. Коллектив неоднократно становился победителем и призером конкурсов, фестивалей в Абхазии и за ее пределами. На сегодняшний день он насчитывает 35 детей в возрасте от семи до 16 лет. Репетиции проводятся в здании местного Дома культуры.

Международное фестивальное движение "Надежды Европы" был создан в 1993 году Народным артистом СССР, хореографом, балетмейстером, актером Махмудом Эсамбаевым. С тех пор творческие фестивали и конкурсы ежегодно проводятся в России, Европе, США и Северной Африке.

В сочинском фестивале от Абхазии также участвовал хореографический ансамбль "Афыртын" из Гагры, который взял Гран-при и поедет на Гала-концерт в Кремле в апреле 2021 года.