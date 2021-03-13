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Лука Гаделия выступит на Международном органном фестивале в Казани

© Foto / Facebook/Luka Gadeliya
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210313/1032005411/Luka-Gadeliya-vystupit-na-Mezhdunarodnom-organnom-festivale-v-Kazani.html

Второй Международный органный фестиваль, в котором примет участие Лука Гаделия, начался в Казани 10 марта и завершится 17 числа.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заслуженный артист Абхазии, музыкант Лука Гаделия 13 марта выступит в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани в рамках Международного органного фестиваля. Концерт начнется в 18:30.

"Участие в таком фестивале - для меня большая честь и уникальная возможность сыграть большой концерт с оркестром. Впервые я играю такой большой концерт в рамках симфонического оркестра. Обычно участие солиста предполагает исполнение какого-то одного крупного сочинения для солирующего инструмента в сопровождении оркестра. Здесь в основном звучат сочинения для сольного органа в сопровождении оркестра", - рассказал Лука Гаделия.  

Слушателей ждет встреча как с проверенной классикой – сочинениями Георга Генделя, так и с опусами XX века: органной Симфонией-кончертанте Жозефа Йонгена, "Токкатой-festiva" Самюэля Барбера и знаменитой "Рапсодией в стиле блюз" Джорджа Гершвина в специальной версии для исполнения оркестром и Лукой Гаделия на органе.

"Я буду выступать в сопровождении симфонического оркестра Республики Татарстан. Нужно сказать, что это совершенно замечательный оркестр, который находится на абсолютной высоте и, конечно, я желаю оркестру шикарного будущего, концертов, мировых гастролей и все больше таких фестивалей, а художественному руководителю симфонического оркестра Татарстана, Александру Сладковскому - блестящих концертов, интересных программ и хороших солистов", - пожелал музыкант.

Лука Гаделия родился в 1985 году в Ленинграде. Получил образование в Сухумском музыкальном училище имени А. Ч. Чичба, Российской академии музыки имени Гнесиных по классу орган, окончил аспирантуру в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 2017 году за заслуги в области музыкального искусства Лука Гаделия удостоился почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия".


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