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Диджей из Казахстана Imanbek завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года

© AFP 2019 / RICH FURY
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210315/1032014362/Didzhey-iz-Kazakhstana-Imanbek-zavoeval-Gremmi-za-luchshiy-remiks-goda.html

Церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной американской академией звукозаписи, – главное событие года в музыкальном мире.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN, сообщает РИА Новости.

Зейкенов - непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный Зейкеновым на композицию Roses, собрал в YouTube миллионы просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.

После его успеха российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с ним контракт.

Церемония вручения учрежденной Академией звукозаписи США награды "Грэмми" прошла в ночь на понедельник 15 марта по московскому времени.


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