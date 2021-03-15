Диджей из Казахстана Imanbek завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года

Церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной американской академией звукозаписи, – главное событие года в музыкальном мире.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN, сообщает РИА Новости.

Зейкенов - непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный Зейкеновым на композицию Roses, собрал в YouTube миллионы просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.

После его успеха российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила с ним контракт.

Церемония вручения учрежденной Академией звукозаписи США награды "Грэмми" прошла в ночь на понедельник 15 марта по московскому времени.