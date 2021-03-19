Выставка, посвященная каштану, открылась в Абхазском госмузее

На выставке, в частности, представлены разнообразные блюда из каштана – амгял, ачапа разных видов, в том числе ахьачапа, фаршированная курица с использованием каштановой муки.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, посвященная каштану, его значению и традиционному применению, открылась в Абхазском государственном музее в пятницу 19 марта.

"Мы задумали провести такую экспозицию, чтобы как можно больше людей узнало об этом чудесном дереве, к сожалению, уже немножко забытом нашими людьми, хотя в свое время каштан был самым востребованным деревом. В каждой усадьбе росло несколько деревьев, обычно они высаживались по периметру сада, люди постоянно собирали с них урожай, потому что плоды каштана были заменителем хлеба, особенно, когда был неурожай", - сказала заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания.

Организаторы представили на выставке разнообразные блюда из каштана – амгял, ачапа разных видов, в том числе ахьачапа, фаршированная курица с использованием каштановой муки и другие. Эти блюда пользовались большой популярностью в абхазской кухне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Блюдо из каштана

Кроме того, посетители выставки могут любоваться фотографиями домов из каштанового дерева и фотографиями самих растений.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка по каштану в музее

Таисия Алания сообщила, что финансовую поддержку в проведении выставки оказала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

"Все фотографии сделала наш фотограф Наала Авидзба. Каждая фотография как художественная работа, потому что сам каштан очень красивый, он такой светлый. На фото изображены как здоровые деревья, так и уже старые, умирающие, представлены паразиты, которые наносят ущерб деревьям", - заметила Алания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка по каштану в музее

Она отметила, что каштановые леса в Абхазии болеют, и количество деревьев постепенно уменьшается, поэтому сохранение вида – одна из задач, которую нужно решать.

В последнее время появилось насекомое – каштановая орехотворка, которая уничтожает каштановые леса, и поэтому проблема сохранения каштана сейчас стоит очень серьезно, добавила заведующая отделом природы Абхазского государственного музея.

Выставка будет открыта в течение недели.